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【STEM教育】賽馬會運算思維教育計劃 獲教育界「奧斯卡」全球教學創新大獎等3項國際殊榮

理財智慧 17:00 2022/02/23

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自2016年起，本港政府開始推動STEM教育，即是科學（science）、科技（technology）、工程（engineering）及數學（mathematics）四個範疇的教育發展。而「賽馬會運算思維教育」計劃亦自2016年開展，以推動運算思維教育普及化為目標，培育香港高小學生在數碼時代的解難能力與創造力，令他們均能成為科技的創造者。主辦單位指，該計劃囊括3項國際殊榮，證明其整體設計、課程及教學方針均達致國際水平，是創新、全面及具高學習參與度的運算思維計劃。

「賽馬會運算思維教育」計劃獲得的3項殊榮，包括「國際教育技術協會（International Society for Technology in Education，ISTE）國際認證」，是亞洲首個獲國際教育技術協會認證，應用於主流學校以課程為基礎的教育項目；「QS全球教學創新大獎」，包括工程及科技組別銀獎、學與教組別銅獎；「芬蘭教育聯盟認證」。

【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

香港賽馬會慈善及社區事務執行總監張亮表示，該計劃預計於2024年底培育近10萬名香港高小學生將運算思維融入創新設計中，積極運用科技解決難題及幫助有需要的人。教大校長張仁良對計劃獲得嘉許深感榮幸，他指教大一直致力推動STEM、編程及其他創新教學，裝備學生應對新時代的各種挑戰。教育局常任秘書長李美嫦亦祝賀該計劃獲得國際殊榮。

該計劃由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助、由香港教育大學、美國麻省理工學院及香港城市大學聯合策動，並獲教育局的支持。同時，多間學校、校長、教師、家長和學生亦有積極參與和協作。

【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

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責任編輯：龍紀瑩

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