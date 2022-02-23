【財政預算案2022】餐廳商户：消費券僅得大集團受惠　直接派現金更好

▲ 有餐廳負責人認為，政府與其發放電子消費券以推動經濟，不如直接派現金幫助市民，間接令中小企受惠。（資料圖片）

財政司司長陳茂波宣布再次推出消費券計劃，金額增至1萬元，分兩階段發放。他希望，消費券計劃在疫情平穩後為市場注入動力，加速經濟復蘇。不過，卻有餐廳負責人對此表示，中小企難以受惠。

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Zenon Café負責人梁小姐表示，收緊防疫措施後，該店已直接停業。她認為，政府與其發放電子消費券以推動經濟，不如直接派現金幫助市民，間接令中小企受惠。

她解釋，上輪電子消費券時商場紛紛推出各種相關優惠，中小企根本無力與之競爭。加上現時經濟環境轉差的情況下，市民未必會把消費券用在餐廳上，故料業界生意未會見好轉。

不過，梁亦認為今次財政預算案表現「尚算合格」，因改良中小企融資擔保計劃，增加百分百擔保特惠貸款上限對中小企幫助最大。「商戶現時缺乏現金流應付租金工資等成本開支，貸款至少可解一時燃眉之急」。

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記者：李智美