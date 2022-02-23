  • 14°C
香港時間 : 2022223日 (三) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案2022】餐廳商户：消費券僅得大集團受惠　直接派現金更好

商業 17:51 2022/02/23

分享：

有餐廳負責人認為，政府與其發放電子消費券以推動經濟，不如直接派現金幫助市民，間接令中小企受惠。（資料圖片）

財政司司長陳茂波宣布再次推出消費券計劃，金額增至1萬元，分兩階段發放。他希望，消費券計劃在疫情平穩後為市場注入動力，加速經濟復蘇。不過，卻有餐廳負責人對此表示，中小企難以受惠。

【財政預算案2022】料消費券對餐飲業作用輕微　黃家和：對政府未推保就業計劃感失望

Zenon Café負責人梁小姐表示，收緊防疫措施後，該店已直接停業。她認為，政府與其發放電子消費券以推動經濟，不如直接派現金幫助市民，間接令中小企受惠。

她解釋，上輪電子消費券時商場紛紛推出各種相關優惠，中小企根本無力與之競爭。加上現時經濟環境轉差的情況下，市民未必會把消費券用在餐廳上，故料業界生意未會見好轉。

不過，梁亦認為今次財政預算案表現「尚算合格」，因改良中小企融資擔保計劃，增加百分百擔保特惠貸款上限對中小企幫助最大。「商戶現時缺乏現金流應付租金工資等成本開支，貸款至少可解一時燃眉之急」。

【財政預算案2022】提升「百分百擔保特惠貸款」金額　中小企：無意借貸、幫助微

【財政預算案2022】港府發放1萬元電子消費券　六福珠寶料4月生意額按月升10%至15%

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【財政預算案2022】1萬元電子消費券刺激本地零售　電器及生活用品商料升幅按月增3至5成　惟服裝類零售仍存憂慮
今日
【財政預算案2022】1萬元電子消費券刺激本地零售　電器及生活用品商料升幅按月增3至5成　惟服裝類零售仍存憂慮
【財政預算案2022】料消費券對餐飲業作用輕微　黃家和：對政府未推保就業計劃感失望
今日
【財政預算案2022】料消費券對餐飲業作用輕微　黃家和：對政府未推保就業計劃感失望
【財政預算案2022】百分百擔保特惠貸款加碼　貸款上限增至900萬　料數星期內推出
今日
【財政預算案2022】百分百擔保特惠貸款加碼　貸款上限增至900萬　料數星期內推出
【財政預算案2022】1萬元消費券刺激消費　為何關連後勤業界也受惠？
今日
【財政預算案2022】1萬元消費券刺激消費　為何關連後勤業界也受惠？

你可能感興趣

【財政預算案2022】1萬元電子消費券刺激本地零售　電器及生活用品商料升幅按月增3至5成　惟服裝類零售仍存憂慮
今日 14:47
【財政預算案2022】1萬元電子消費券刺激本地零售　電器及生活用品商料升幅按月增3至5成　惟服裝類零售仍存憂慮
【財政預算案2022】料消費券對餐飲業作用輕微　黃家和：對政府未推保就業計劃感失望
今日 16:10
【財政預算案2022】料消費券對餐飲業作用輕微　黃家和：對政府未推保就業計劃感失望
【財政預算案2022】百分百擔保特惠貸款加碼　貸款上限增至900萬　料數星期內推出
今日 16:30
【財政預算案2022】百分百擔保特惠貸款加碼　貸款上限增至900萬　料數星期內推出
電子消費券 防疫措施 餐廳 Cafe 財政預算案 陳茂波 經濟 疫情 商場

上一篇文章

【財政預算案2022】1萬元電子消費券促進消費　759阿信屋料貴價貨更受青睞

下一篇文章

【財政預算案2022】1萬元消費券刺激消費　為何關連後勤業界也受惠？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【全民強檢】參考澳門強檢經驗　德勤：員工彈性工作　可自行安排時間檢測
【全民強檢】參考澳門強檢經驗　德勤：員工彈性工作　可自行安排時間檢測
【全民強檢】港府推全民強檢 　業界：只能無奈接受
【全民強檢】港府推全民強檢 　業界：只能無奈接受
【全民檢測】港府公布全民檢測及延長限聚令至4月20日　零售商料生意跌7至8成
【全民檢測】港府公布全民檢測及延長限聚令至4月20日　零售商料生意跌7至8成
【全民強檢】返工時間去檢測？　企業：須預先安排人手避免「真空」
【全民強檢】返工時間去檢測？　企業：須預先安排人手避免「真空」
【全民強檢】倘本地實施全民強檢及禁足　餐飲業贊成惟政府須有全盤計劃
【全民強檢】倘本地實施全民強檢及禁足　餐飲業贊成惟政府須有全盤計劃
【財政預算案2022】一文看清財政預算案支援企業政策　優化中小企融資擔保計劃、寬減多項費用
【財政預算案2022】一文看清財政預算案支援企業政策　優化中小企融資擔保計劃、寬減多項費用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款