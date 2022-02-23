【財政預算案2022】1萬元消費券刺激消費　為何關連後勤業界也受惠？

▲ 政府宣佈1萬元消費券計劃，有商戶期望消費券可刺激零售飲食業，其他後勤業界可從中受惠。（資料圖片）

政府宣佈1萬元消費券，以及多項措施支援企業，有食品工場、回收工業界預計，消費券可望刺激零售飲食業，其他後勤業界亦可從中受惠。

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食品加工、廢物回收業間接受惠

廚房壹號創辦人黃志超表示，歡迎預算案的措施，該公司以工場食品製造為主，比較難直接受惠於一萬元消費券，但他相信當零售食肆獲得刺激作用下，會連帶受惠。日高環保資源管理有限公司業務董事梁一陽表示，對於新一輪消費券安排，相信有助谷消費，而經濟活動將增加廢物處理需求，對回收業有幫助。凍肉食品批發的嘉信和牛負責人鄭小姐相信，新一輪消費券安排對市民光顧凍肉食品店有幫助，可刺激業務需求。

檢疫增加營運壓力

然而，4月才派消費券，當前的防疫檢疫措施令企業營運壓力已大增。日高環保資源管理有限公司表示，現時疫下因為零售消費疲弱，令廢物回收量減少，前線員工每天面對極大健康安全壓力，希望政府全民檢測會有更具體落實細節後會安排員工配合。

嘉信和牛則要面對員工因為居所附近有個案需要強檢，或出現輕微感冒症狀而人手緊張等情況，以及食品入口時的檢疫出現問題，或蒙受損失風險。

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記者 王浩賢