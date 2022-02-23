澳洲稱俄24小時內攻烏克蘭 普京對外交解決持開放態度

西方多國宣布制裁俄羅斯，俄烏局勢緊張，澳洲警告俄羅斯恐於24小時內攻打烏克蘭。俄羅斯總統普京表示仍對外交解決方案持開放態度，而俄羅斯駐美國大使就表示西方制裁俄羅斯無法解決問題。

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澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周三（23日）表示，俄羅斯實際上已開始入侵烏克蘭，形容俄羅斯無端生事的行為欠缺道理和根據且不可接受。

莫里森指俄羅斯現已準備好全面入侵烏克蘭，指上述情況可能在未來24小時內發生。

他透露澳洲政府將立即展開對俄羅斯個體實施制裁，以回應俄羅斯對烏克蘭的侵略行徑。他更表示會修訂2011年的《自治制裁條例》，擴大適用制裁範圍至頓涅茨克和盧甘斯克。

普京（Vladimir Putin）同日發表演說紀念俄羅斯祖國保衛者日，指俄羅斯始終對直接和誠實的對話持開放態度，並為最複雜的問題尋求外交解決方案。

但普京強調：

俄羅斯的利益及國民的安全，對我們來說是不容談判的。 （The interests of Russia, the security of our citizens, are non-negotiable for us.）

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俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）也表示，制裁無法解決任何有關俄羅斯的問題。他稱很難想像華府會寄望俄羅斯受到制裁威脅下，會重新審視其外交政策路線。

他諷刺有記憶以來，俄羅斯似乎一直都遭到西方國家制裁，指俄羅斯人也學會在這種條件下工作，除了生存更要發展國家。

安東諾夫警告西方對俄實施制裁將損害全球金融和能源市場，美國也無法獨善其身，普羅大眾將會承受物價上升帶來的一切後果。

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責任編輯：鄭錦玲