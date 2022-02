澳洲稱俄24小時內攻烏克蘭 普京對外交解決持開放態度

西方多國宣布制裁俄羅斯,俄烏局勢緊張,澳洲警告俄羅斯恐於24小時內攻打烏克蘭。俄羅斯總統普京表示仍對外交解決方案持開放態度,而俄羅斯駐美國大使就表示西方制裁俄羅斯無法解決問題。

美國擬擴大對俄羅斯制裁 禁出口科技產品至當地 【下一頁】

特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境 【下一頁】

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)周三(23日)表示,俄羅斯實際上已開始入侵烏克蘭,形容俄羅斯無端生事的行為欠缺道理和根據且不可接受。

莫里森指俄羅斯現已準備好全面入侵烏克蘭,指上述情況可能在未來24小時內發生。

他透露澳洲政府將立即展開對俄羅斯個體實施制裁,以回應俄羅斯對烏克蘭的侵略行徑。他更表示會修訂2011年的《自治制裁條例》,擴大適用制裁範圍至頓涅茨克和盧甘斯克。

普京(Vladimir Putin)同日發表演說紀念俄羅斯祖國保衛者日,指俄羅斯始終對直接和誠實的對話持開放態度,並為最複雜的問題尋求外交解決方案。

但普京強調:

俄羅斯的利益及國民的安全,對我們來說是不容談判的。

(The interests of Russia, the security of our citizens, are non-negotiable for us.)