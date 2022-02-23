【ASM太平洋 522】ASM太平洋去年多賺近4倍 料今年首季新增訂單額強勁 高盛卻維持「沽售」評級？

ASM太平洋（00522）公布截至去年12月底止全年業績，營業額219.5億元，按年升49.3%。受惠於高經營槓桿及集團策略性措施帶來的利潤效應，盈利達31.8億元創新高，按年升398.8%，每股基本盈利7.72元；末期息每股派2.6元，按年增加三成；全年派3.9元，按年增44.4%。毛利率為40.6%，按年增563點子。

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集團執行董事兼行政總裁黃梓達於網上會議表示，就第一季訂單數據方面，最近接獲熱壓焊接（TCB）近1億美元大訂單，有部分將於首季入賬。從第一個月的數據來看，今年首季新增訂單額強勁，但由於去年首季新增訂單總額高達逾10億美元，因此預期今年首季未能與去年同期相比較。

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大行高盛對ASM太平洋前景審慎，維持予其「沽售」評級，目標價80元。該行預期，集團今明兩年盈利增長將會放緩，料今年盈利按年下跌24%，明年則升11%。

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高盛指，集團第四季訂單按季下跌8%，訂單入賬比率同時由第三季的0.92降至0.85。該行又指，公司管理層指引今年首季收入介乎50億至54億元，同比增長15%至24%，也大致符合市場預期的50億元，但訂單及訂單入賬比率放慢，與該行預期未來數季客戶資本開支放慢的看法相符。

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記者：郭秀慧