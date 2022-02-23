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【業績｜電訊股】數碼通中期少賺6%、維持中期息14.5仙　炮轟稅局「頻譜成本不可扣稅」不合理兼將提訴

股市 17:13 2022/02/23

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【業績｜電訊股】數碼通中期少賺6%、維持中期息14.5仙　炮轟稅局「頻譜成本不可扣稅」不合理

數碼通 （00315） 公布截至去年底的21/22財年中期業績，期內收入約37.91億元，按年增17%，主要是由於本地服務收入、手機及配件銷售收入增長所致。期內純利2.51億元，按年跌6%，數碼通解釋，是由於期內再無獲得政府資助，若撇除相關資助的影響，期內的溢利亦實際錄得增長。數碼通每股純利22.6仙，維持派中期息14.5仙。

數碼通期內服務收入按年增長3%至22.42億元，流動服務月費計劃期末ARPU 增加 4%至210元；手機及配件銷售額按年升44%至15.49億元。目前其 5G 服務客戶佔 SmarTone 月費計劃客戶 （虛擬網絡供應商客戶除外）約 20%。5G 服務計劃亦比 4G 計劃實現顯著溢價，ARPU 也更高。香港客戶人數按年減少10萬至270萬，主要由於預繳旅遊卡到期，剔除虛擬網絡供應商客戶，月費計劃客戶流失率跟去年同期一樣，維持於0.7%低位。

數碼通透露，下半財年的頻譜攤銷成本亦會上調，令盈利壓力倍增。儘管面對充滿挑戰的經營環境，公司業務與盈利依然穩健，業務動力理想。

數碼通：稅務局突然修改評稅準則 頻譜不可扣稅  會就此提出訴訟

數碼通提到，頻譜成本仍是流動服務營運商的主要成本，自2011 年起，數碼通已合共支付或撥備 70 億元作為頻譜費，而今年全年的頻譜攤銷成本將會超過4億元。

以往這些頻譜成本可用作扣稅，但稅務局卻修改評稅準則，頻譜成本如今被歸類為資本，不可扣稅，因此公司必須購買3.45億元儲稅券，數碼通公司極不同意此評稅準則，並會就此提出訴訟。數碼通指出，鑑於特定頻譜的使用設有期限，而頻譜亦不得轉讓，因此頻譜成本應屬正常經營開支，並應可扣稅，「高昂的費用及稅項打擊本公司為香港建立最頂尖網絡的意欲」。

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜

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記者：李哲毅

港股 數碼通（00315） SmarTone 5G 4G
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