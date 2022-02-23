▲ 【業績｜電訊股】數碼通中期少賺6% 管理層：5G月費計劃無意減價、資本開支高峰期已過

數碼通 （00315） 公布截至去年底的21/22財年中期業績，期內收入約37.91億元，按年增17%，主要是由於本地服務收入、手機及配件銷售收入增長所致。期內純利2.51億元，按年跌6%，數碼通解釋，是由於期內再無獲得政府資助，若撇除相關資助的影響，期內的溢利亦實際錄得增長。數碼通每股純利22.6仙，維持派中期息14.5仙。

日前有電訊商發起5G減價戰，數碼通副主席馮玉麟在記者會上表示，公司無意打5G月費價格戰，認為數碼通已大舉投資在優質的5G網絡及服務，可以將產品差異化，加上數碼通未有向MVNO（虛擬網絡供應商）提供其5G網絡，同行難以提供同樣的5G覆蓋及服務穩定性。

數碼通上半財年ARPU 增加4%至210元 有信心今年收入保持增長

數碼通期內服務收入按年增長3%至22.42億元，流動服務月費計劃期末ARPU 增加 4%至210元；手機及配件銷售額按年升44%至15.49億元。目前其 5G 服務客戶佔 SmarTone 月費計劃客戶 （虛擬網絡供應商客戶除外）約 20%。

副行政總裁譚樂文提到，客戶轉用5G後，其ARPU 大約會提升50至100元。馮玉麟提到，基於ARPU及客戶數目表現，有信心今年收入保持增長。馮玉麟又指出，有信心5G 客戶佔月費計劃客戶會達到3成，並透露數碼通5G的新客戶獲得率較4G高。

數碼通香港客戶人數減少10萬

數碼通期內香港客戶人數按年減少10萬至270萬，主要由於預繳旅遊卡到期，剔除虛擬網絡供應商客戶，月費計劃客戶流失率跟去年同期一樣，維持於0.7%低位。

對於數碼通如何應對疫情持續的問題，譚樂文指出，疫情不利實體店人流，但公司已展開數碼渠道，方便客戶續約及轉台，同時將部分市場推廣費用轉到網上，冀吸引更多客流。

數碼通提到，其5G家居寬頻業務持續錄得強勁的客戶增長，數碼通解釋，其網絡速度極快，亦往往比其他營運商收費相宜，客戶於簽約前亦可先行試用，超過90%的試用客戶均會簽訂長期服務合約。

料折舊攤銷成本維持高水平 資本開支高峰期已過

數碼通透露，下半財年的頻譜攤銷成本亦會上調，令盈利壓力倍增。儘管面對充滿挑戰的經營環境，公司業務與盈利依然穩健，業務動力理想。

等理層預計，折舊攤銷成本會保持高位一段時間，雖然數碼通仍在投資基站等，但資本開支的最高峰期已過，上半財年資本開支為3億元，維持全年6億至6.5億元的目標

數碼通：稅務局修改評稅準則 頻譜不可扣稅 會就此提出訴訟

數碼通提到，頻譜成本仍是流動服務營運商的主要成本，自2011 年起，數碼通已合共支付或撥備 70 億元作為頻譜費，而今年全年的頻譜攤銷成本將會超過4億元。

以往這些頻譜成本可用作扣稅，但稅務局卻修改評稅準則，頻譜成本如今被歸類為資本，不可扣稅，因此公司必須購買3.45億元儲稅券，數碼通公司極不同意此評稅準則，並會就此提出訴訟。

數碼通指出，鑑於特定頻譜的使用設有期限，而頻譜亦不得轉讓，因此頻譜成本應屬正常經營開支，並應可扣稅，「高昂的費用及稅項打擊本公司為香港建立最頂尖網絡的意欲」。

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（第二版加入記者會內容）

記者：李哲毅