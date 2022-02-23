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【人事變動】恒生新增4名女性為獨立非執董　陳祖澤及羅康瑞退任董事

股市 17:11 2022/02/23

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【人事變動】恒生新增4名女性為獨立非執董　陳祖澤及羅康瑞退任董事

恒生銀行 （00011） 公布，陳祖澤將於第2季舉行的股東周年常會結束後榮休，並由該日起由董事會退任及不再出任本行獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會委員，同時羅康瑞擬投放更多時間發展其個人興趣及業務權益，故將在股東周年常會結束後起由董事會退任及不再出任本行非執行董事。兩人均已確認彼等與董事會之間並無任何意見分歧。

券商對於恒生業績看法【下一頁】

恒生董事會指，經過嚴格遴選程序後，已選定委任4名女性專業人士為獨立非執行董事，為董事會增添多元化的技能和經驗，包括鍾郝儀、林詩韻、林慧如及王小彬。鍾郝儀及王小彬獲委任為獨立非執行董事的生效日期為2月23日；林慧如及林詩韻的生效日期則為7月1日。

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜

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港股 銀行 陳祖澤 羅康瑞 恒生銀行（00011）
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