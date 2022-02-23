▲ 【人事變動】恒生新增4名女性為獨立非執董 陳祖澤及羅康瑞退任董事

恒生銀行 （00011） 公布，陳祖澤將於第2季舉行的股東周年常會結束後榮休，並由該日起由董事會退任及不再出任本行獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會委員，同時羅康瑞擬投放更多時間發展其個人興趣及業務權益，故將在股東周年常會結束後起由董事會退任及不再出任本行非執行董事。兩人均已確認彼等與董事會之間並無任何意見分歧。

恒生董事會指，經過嚴格遴選程序後，已選定委任4名女性專業人士為獨立非執行董事，為董事會增添多元化的技能和經驗，包括鍾郝儀、林詩韻、林慧如及王小彬。鍾郝儀及王小彬獲委任為獨立非執行董事的生效日期為2月23日；林慧如及林詩韻的生效日期則為7月1日。

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜

相關文章：【恒生業績】恒生去年總減值貸款升82% 梁永樂：主要涉及內地商業房企、六成減值貸款大部分有抵押品

相關文章：【恒生業績】恒生收跌逾10% 信貸損失撥備提高去年少賺16%遜預期、第四次中期息大減36%至1.8元

相關文章：【分析】內房債務危機令滙豐恒生預期信貸損失提撥增 疫情困擾今年撥備料難大減