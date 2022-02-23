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【Omicron】亞種BA.2殺傷力未增強 世衛指住院情況類似

環球社會熱點 17:41 2022/02/23

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丹麥等地區近期錄得新冠肺炎Omicron變種病毒亞變種BA.2毒株確診個案，引起關注。世界衛生組織（WHO）周二（22日）表示，BA.2毒株殺傷力並未較原始Omicron毒株有增強。世衛發表聲明指，初步數據顯示BA.2毒株較BA.1更具傳染性，但仍需研究原因。

挪威研究：已打針Omicron患者常見8大感染症狀 【下一頁】

世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）周二（22日）在網上問答環節中表示，當局審查不同國家人群樣本，並未看到BA.2和BA.1殺傷力存在差異，兩者在導致住院的及危險性相似。范克爾克霍夫指，BA.2和BA.1在許多國家都廣傳，相關發現非常重要。

世衛聲明表示，初步數據顯示BA.2毒株本質上較BA.1更具傳染性，當局正進一步研究背後原因。但聲明同時強調，全球所有變種傳染都在減弱。

美國確診急降一半 專家料Omicron帶動群體免疫 【下一頁】

外媒分析指，世衛結論對丹麥等BA.2亞變種廣為流傳地區而言， 是一個好消息。丹麥傳染病研究所研究顯示，有機會連環感染BA.2和BA.1變種，但情況稀有，當局分析180萬份確診樣本發現，僅得47人曾分別感染BA.2和BA.1變種，大部分為尚未接種疫苗的年輕人，只出現輕微病徵，兩次感染時間相隔20至60日。

丹麥研究結果指，另有20人感染相同Omicron變種株兩次。 丹麥研究尚未經過同行審閱，但指在極少數情況下，民眾才會兩度感染變種病毒。

丹麥自疫情爆發以來共錄得逾260萬宗確診個案，當中大部分是年初發現BA.2亞變種後錄得。根據Our World in Data數據，丹麥81.3%人口已完成新冠疫苗接種，62.1%人口已接種第3針疫苗。

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責任編輯：李俊儀

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