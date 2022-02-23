  • 16°C
香港時間 : 2022223日 (三) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案2022】科企：生命健康科研過程漫長　措施助紓緩資金人手問題

科技 17:17 2022/02/23

分享：

倍靈科技有限公司行政總裁梁立慧（ Lydia）對此表示，是次財政預算案整體而言有助香港生命健康科研發展，有助紓緩業界資金人手問題。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今（23日）發表財政預算案，當中以生命健康科研成重點發展之一。倍靈科技行政總裁梁立慧（Lydia）對此表示，是次財政預算案整體而言有助香港生命健康科研發展，有助紓緩業界資金人手問題。

【財政預算案2022】一文看清財政預算案創科政策　設數字化經濟發展委員會、推動生命健康科研

【財政預算案2022】預算案聚焦推動「生命健康」科研　港初創：投放資源助請人會更好

梁立慧提到尤其公司主要以預防性醫療（Preventive health care）為發展方向，更專注發展人工智能方面研究，如政府預留一百億元發展生命科技硬件、科研人才、臨牀試驗及數據應用相關配套，則有助提供業界一些臨床試驗及數據應用等支援，加快公司研發步伐。

她續指，「生命健康」科研背後研發過程漫長，動輒就需五、六年以上，資金投入大但卻未必很快能有所盈利，政府若提供資金協助科創公司，就能讓他們跨越發展中期常被稱為「死亡之谷」的資金缺口，幫助業界發展。

除了巿場與資金外，科研人力資源也是一項重要的因素，梁立慧認為在港深創新及科技園設立「InnoLife Healthtech Hub生命健康創新科研中心」有助吸引新血入行及凝聚科研人才留港，同時提供平台讓科研人員交流，提升本地業界水平。

另外，她建議政府應更著重在規劃科研落地應用，如在安老院、醫院方面考慮應用本地科創產品，讓初創公司有試驗平台接觸市場，收集產品臨床試驗及數據，幫助打好基礎，從而有助本地科創推向國際。

【財政預算案2022】推動生命健康科研　消息人士：逾60億予「生命健康創新科研中心」實驗

記者：黃顯晴

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【財政預算案2022】1萬元消費券再臨　專家：宜增網購交易　留意市民資料準確性
今日
【財政預算案2022】1萬元消費券再臨　專家：宜增網購交易　留意市民資料準確性
【亞馬遜】打擊誤導性產品評論　亞馬遜起訴提供虛假評論公司
今日
【亞馬遜】打擊誤導性產品評論　亞馬遜起訴提供虛假評論公司
【社交媒體】FB、IG和Twitter粉絲互動率均下跌 報告：企業沒經營好社交平台
今日
【社交媒體】FB、IG和Twitter粉絲互動率均下跌 報告：企業沒經營好社交平台
【Tesla】Tesla Semi電動貨車　獲批輪胎自動充氣專利
今日
【Tesla】Tesla Semi電動貨車　獲批輪胎自動充氣專利
【成本增加】再退出市場！　LG宣佈退出太陽能電池業務
今日
【成本增加】再退出市場！　LG宣佈退出太陽能電池業務

你可能感興趣

【財政預算案2022】1萬元消費券再臨　專家：宜增網購交易　留意市民資料準確性
今日 16:30
【財政預算案2022】1萬元消費券再臨　專家：宜增網購交易　留意市民資料準確性
【亞馬遜】打擊誤導性產品評論　亞馬遜起訴提供虛假評論公司
今日 14:00
【亞馬遜】打擊誤導性產品評論　亞馬遜起訴提供虛假評論公司
【社交媒體】FB、IG和Twitter粉絲互動率均下跌 報告：企業沒經營好社交平台
今日 15:00
【社交媒體】FB、IG和Twitter粉絲互動率均下跌 報告：企業沒經營好社交平台
人工智能 硬件 財政預算案 產品 科技硬件 陳茂波 人力資源

上一篇文章

【Pixel手機】Pixel 6系列手機再現災情　WiFi突然自動關閉

下一篇文章

【成本增加】再退出市場！　LG宣佈退出太陽能電池業務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【初創發展】五大新興科技成趨勢　Google推新計畫助初創發展
【初創發展】五大新興科技成趨勢　Google推新計畫助初創發展
【三星手機】三星Galaxy S22 Ultra爆災情 　屏幕驚見紫色橫條紋
【三星手機】三星Galaxy S22 Ultra爆災情 　屏幕驚見紫色橫條紋
【蘋果動向】Apple Watch供應商換人做？　傳由立訊精密奪得
【蘋果動向】Apple Watch供應商換人做？　傳由立訊精密奪得
【網絡安全】NFT網上交易平台遭攻擊　HKCERT教路保護加密資產
【網絡安全】NFT網上交易平台遭攻擊　HKCERT教路保護加密資產
【元宇宙】國家知識產權局收逾1.6萬件元宇宙商標申請　騰訊、小紅書被拒諸門外
【元宇宙】國家知識產權局收逾1.6萬件元宇宙商標申請　騰訊、小紅書被拒諸門外
【時代終結】BlackBerry全面退出手機市場　5G手機計畫正式告吹
【時代終結】BlackBerry全面退出手機市場　5G手機計畫正式告吹
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款