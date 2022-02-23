【財政預算案2022】科企：生命健康科研過程漫長　措施助紓緩資金人手問題

▲ 倍靈科技有限公司行政總裁梁立慧（ Lydia）對此表示，是次財政預算案整體而言有助香港生命健康科研發展，有助紓緩業界資金人手問題。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今（23日）發表財政預算案，當中以生命健康科研成重點發展之一。倍靈科技行政總裁梁立慧（Lydia）對此表示，是次財政預算案整體而言有助香港生命健康科研發展，有助紓緩業界資金人手問題。

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梁立慧提到尤其公司主要以預防性醫療（Preventive health care）為發展方向，更專注發展人工智能方面研究，如政府預留一百億元發展生命科技硬件、科研人才、臨牀試驗及數據應用相關配套，則有助提供業界一些臨床試驗及數據應用等支援，加快公司研發步伐。

她續指，「生命健康」科研背後研發過程漫長，動輒就需五、六年以上，資金投入大但卻未必很快能有所盈利，政府若提供資金協助科創公司，就能讓他們跨越發展中期常被稱為「死亡之谷」的資金缺口，幫助業界發展。

除了巿場與資金外，科研人力資源也是一項重要的因素，梁立慧認為在港深創新及科技園設立「InnoLife Healthtech Hub生命健康創新科研中心」有助吸引新血入行及凝聚科研人才留港，同時提供平台讓科研人員交流，提升本地業界水平。

另外，她建議政府應更著重在規劃科研落地應用，如在安老院、醫院方面考慮應用本地科創產品，讓初創公司有試驗平台接觸市場，收集產品臨床試驗及數據，幫助打好基礎，從而有助本地科創推向國際。

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記者：黃顯晴

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