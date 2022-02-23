▲ 【商場優惠】信和集團6商場推抗疫三重獎賞、回贈超過100% 正研究與電子消費券相關消費獎賞

信和集團旗下6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心推出「齊心抗疫．三重升級賞」，S⁺ REWARDS會員於2月24日至4月20日期間於指定商場內以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可享三重獎賞優惠，最高可獲350元S 現金券，回贈超過100%。

「疫苗通行證」將於明日（2月24日）實施，信和集團商場亦已作出相應準備及安排，包括於三大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地內電視播放「疫苗通行證」宣傳影片及更新社交媒體專頁，讓市民容易掌握「疫苗通行證」資訊，方便進出各類處所，同時亦於商場出入口加強人手，協助有需要人士使用「安心出行」，方便市民進出商場。

信和集團商場已全力加強場內的衛生清潔，包括於指定商場設置消毒機械人及引入免觸式裝置，同時亦陸續為商場各設施塗上消毒抗菌塗層，務求為顧客、商戶和員工提供安全的消費及工作環境。

財政司司長陳茂波在財政預算案，推出新一輪電子消費券計劃，信和集團商場會進一步積極研究新一輪消費獎賞及與電子消費平台合作，配合以重建經濟為目標的支援商戶計劃。

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