【財政預算案2022】一文看清各界對財政預算案的最新看法（不斷更新）

▲ 一文看清各界對財政預算案的最新看法

最新一份財政預算案已出爐，並提出多項對企業的支援措施，例如寬減利得稅、寬減非住宅物業差餉、寬免商業登記費，也加大了「派糖」力度，例如電子消費券每人再派1萬元。商界又如何看今次的財政預算案？本報以一文形式，綜合各界對預算案的最新看法。

財政預算案金融措施懶人包，看【下一頁】

致同：仍欠周全長遠經濟發展藍圖

致同（香港）會計師事務所稅務合夥人陳錦榮認為，政府即時紓困措施只是杯水車薪，敦促政府實施更周全的策略以創造就業機會及推動經濟增長。長遠而言，政府亦應改善稅制，以及開辟新的稅收來源以應對人口老化的情況。香港同時亦需要周詳的長遠規劃藍圖，戰略性人才投資是在科技和數碼化時代取得成功的關鍵。

鑑於疫情持久未散，防疫措施需要繼續執行，依賴旅客的行業在短期內應會仍然受壓，整體經濟活動也需時日才能回復至疫情蔓延前的水平。陳錦榮指，除了短期的紓困措施，亦有迫切需要創造就業機會，以及幫助受疫情打擊的企業轉型及適應新常態，並呼籲政府加倍努力吸引資金、企業和專才來港，加大力度為香港 經濟增添活力。

投資推廣署香港家族辦公室：單一家族辦公室稅務寬免將增香港吸引力

投資推廣署財經金融行業主管兼家族辦公室環球主管黃恆德表示，預算案中提出為單一家族辦公室所管理的合資格家族投資管理實體提供稅務寬免，預計最快可於2022至23年度課稅年度生效，顯示香港政府對家族辦公室的發展日益重現。具針對性的稅務政策、成立家族辦公室專責團隊FamilyOfficeHK全面輔助家族辦公室落戶香港，以及引入有限合夥基金制度等多個舉措增加投資機遇，為家族辦公室創造理想的發展環境。

黃恆德補充，財政預算案亦提到，政府將繼續推動離岸人民幣產品發展、深化與內地的互聯互通，以及大力發展綠色和可持續金融，相信措施能進一步鞏固香港作為亞洲家族辦公室樞紐的地位。香港背靠中國、同時面向世界，擁有『超級連繫人』的獨特定位，加上完善的法律制度、具競爭力的稅制、充足的財富管理人才等既有優勢，對家族辦公室而言有一定吸引力。

恒生：金融服務紓困計劃推出以來已批出超過86億元貸款

恒生銀行表示，歡迎財政司司長在財政預算案中發表的一系列支援中小企、刺激經濟及紓解民困的措施。自疫情發生以來，隨即已為商業及零售銀行客戶提供一系列紓緩措施，並且積極參與各項政府的金融服務紓困計劃，包括「百分百擔保個人特惠貸款」、「百分百擔保特惠貸款」及「預先批核還息不還本」計劃。其中以紓緩中小企資金周轉壓力的「百分百擔保特惠貸款」，自推出以來至去年年底，恒生已經累計批出超過86億元相關貸款。

為了協助中小企抗疫，恒生提升申請貸款的效率，推出網上申請連上載文件平台，再配合遙距開戶服務，讓客戶特別是中小企由開戶到申請相關貸款均能夠全程於網上銀行處理。就財政預算案相關計劃的優化措施，恒生商業銀行的團隊亦已著手主動聯繫各中小企客戶，了解他們的需要，務求可盡快為受疫情影響的客戶提供協助。

畢馬威：建議推出針對性「保就業」計劃等支持特定行業

畢馬威中國稅務合夥人何家輝表示，早前有本港研究發現，多於80%受訪者認為預算案應該推出的「派糖」措施是「發放消費券」，畢馬威認為財政預算案回應了大部份市民的訴求，消費券在四月發放是明智之舉，亦可配合政府估計最快四月可控制疫情的時間點。他又建議政府推出更多措施包括針對性的「保就業」計劃以支持特定行業。

稅務方面，畢馬威指，為薪俸稅納稅人提供住宅物業租金支出稅務減免，可舒緩他們的現金流壓力，但仍建議政府繼續監察疫情以及經濟發展，可考慮延遲繳交暫繳薪俸稅3個月，以及豁免50%暫繳薪俸稅等措施。企業方面，建議港府考慮畢馬威中國之前所提議的一次性「負稅率」措施，即為合資格企業的首60萬元稅務虧損提供一次性補貼 ，即補貼上限為約十萬元。

滙豐：單靠政府措施不足夠

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，縱然香港經濟飽受疫情的打擊，但基本因素仍然雄厚，相信疫情過後將出現強勁反彈，而財政預算案剛公布的各項措施，可望幫助企業和社區走出疫情的陰霾，滙豐尤其樂見針對中小企的支援，他們既是本港經濟的重要支柱，也是過去兩年最受影響的一群。

【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來 虎年可持續發展投資機遇

滙豐過去兩年為商業客戶提供3150億元流動性，看【下一頁】

相關文章：【財政預算案2022】2024/25年度推BEPS 2.0 港府：可從跨國企業每年補稅150億元

【財政預算案2022】陳茂波：去年盈餘為189億元 料今年錄得赤字、不調整利得稅薪俸稅

【財政預算案2022】首置9成按揭增至1000萬元 8成按揭樓價增至1200萬元、按揭貸款最高960萬元（附圖解）