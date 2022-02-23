美國擬擴大對俄羅斯制裁 禁出口科技產品至當地

俄羅斯周一（21日）承認烏克蘭東部兩地區獨立並派兵維和，多個西方國家隨即對俄實施制裁。其中美國周二（22日）已實施新一輪金融制裁，外媒引述消息人士指，若俄羅斯進一步入侵烏克蘭，華府將實施科技制裁禁止俄羅斯進口美國及外國科技產品。

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路透社引述消息人士指美國總統拜登（Joe Biden）正考慮加強制裁力度，禁止向俄羅斯出售美國及外國製造的科技產品，包括商用電子產品、電腦、半導體及飛機零件等。

消息人士指拜登可通過擴大需要美國批發許可證的貨物清單，然後拒絕批出許可證，從而限制俄羅斯獲取科技產品。上述屬初步制裁措施，涵蓋雷射、電信設備及海事物品等所有領域，將全面損害俄羅斯經濟。

華府高級官員指，俄羅斯依賴進口關鍵技術來實現經濟多元化，美國與盟友已做好準備，若俄進一步入侵烏克蘭，將落實出口管制措施。

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白宮國家安全委員會成員哈勒爾（Peter Harrell）上月曾在演講中表示，出口管制目標為降低俄羅斯在數個關鍵領域的工業生產能力，並非針對當地民眾。

拜登周二譴責俄羅斯承諾烏東兩個地區的獨立地位，是為入侵烏克蘭鋪路。拜登宣布實施新一輪金融制裁，包括凍結兩間俄羅斯主要銀行資產，禁止使用美國金融系統，以及對俄主權債務實施制裁，禁止在美或歐洲籌集資金。

美國財政部同時宣布制裁5名與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）有關連的人，包括總統辦公室的首席副幕僚長基里延科（Sergei Kiriyenko）。

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責任編輯：郭麗明