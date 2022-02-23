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【Pixel手機】Pixel 6系列手機再現災情　WiFi突然自動關閉

科技 17:48 2022/02/23

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部分Pixel 6及Pixel 6 Pro用戶更新了安全修復後發現，當手機屏幕鎖定時，WiFi會自動斷線。

Google Pixel 6系列手機自推出以來，已出現多個問題，如屏幕凍結、指紋辨識故障等。Google在2月時發布安全修復，但導致部分Pixel 6與Pixel 6 Pro用戶遇上WiFi自動關閉的災難。官方也承認這項軟件錯誤，表示會在3月的更新中修復該問題。

【三星手機】三星Galaxy S22 Ultra爆災情 屏幕驚見紫色橫條紋
 
據《9to5google》報道，部分Pixel 6及Pixel 6 Pro用戶更新了安全修復後發現，當手機屏幕鎖定時，WiFi會自動斷線。Google就此展開調查，表示只有極少數的設備受到影響。官方又指，目前已經完成軟件修復程式開發，會隨3月的Google Pixel Update一同推出。

【蘋果動向】iPhone摺機或延至2025年？ 傳研發全屏可摺MacBook
 
報道又指，許多用戶發現，如果安裝Android 12L Beta 3作業系統也可以暫時解決該問題。據悉Android 12L Beta 3作業系統相當接近正式版，且系統目前也十分穩定。

【時代終結】BlackBerry全面退出手機市場 5G手機計畫正式告吹

責任編輯：廖淑瑩

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