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【2022預算案】旅發局來年調撥1億元儲備 三大重點策略復甦本地旅遊業

理財智慧 16:45 2022/02/23

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財政司司長陳茂波在今日（23日）公布的《財政預算案》中，預留12.6億港元支援及發展旅遊業，當中6億港元用作支持香港旅遊發展局（旅發局），以重振旅遊業及推行《文旅規劃》的工作，旅發局主席彭耀佳博士對此表示感謝，認為此舉可以推動本地經濟，為旅遊業復甦作好準備，應對未來周邊旅遊業的激烈競爭。

【青姐話】港股重心下移   惟信心不能移

彭耀佳表示，今次財政預算案中特別增撥資源加強發展文化藝術，同時推動針對文化、古蹟、綠色及具香港特色的旅遊項目，不但有助香港打造為中外文化藝術交流中心的新定位，亦為旅遊業的長遠發展帶來莫大裨益。雖然面對疫情，旅發局定會做好部署，密切留意疫情最新發展，靈活地推展相關工作，希望盡快刺激旅遊業復甦，並繼續秉持應使則使的原則，審慎運用資源。」

對於政府推出為期三年的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」、支持「綠色生活本地遊鼓勵計劃」 的運作，及資助旅遊從業員的培訓，旅發局亦表示歡迎。為了支持旅發局來年的工作，今年《財政預算案》在給予旅發局恆常撥款外，亦會額外撥出6億元，而旅發局亦會從儲備中調撥 1億元，作為推廣預算，有關工作主要圍繞三個重點策略，包括：

1. 推動本地旅遊，為業界帶來支援，刺激本地經濟。同時為通關作好準備，在大灣區以及內地其他城巿推廣，並在跨境旅遊續步重啟時，推出宣傳吸引旅客來港。

2. 發展文化旅遊，並發揮香港作為「一程多站」示範核心區及國際城市旅遊樞紐的角色。

3. 亦會透過舉辦大型活動為香港營造正面氣氛，並維持香港在內地及客源巿場的曝光。

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責任編輯：嚴浩文

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