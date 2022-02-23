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【財政預算案2022】滙豐：單靠政府措施不足夠　集團過去兩年為商業客戶提供3150億元流動性

Hot Talk 16:27 2022/02/23

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【財政預算案2022】滙豐：單靠政府措施不足夠　集團過去兩年為商業客戶提供3150億元流動性

財政預算案公布一系列金融措施，滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，縱然香港經濟飽受疫情的打擊，但基本因素仍然雄厚，相信疫情過後將出現強勁反彈，而財政預算案剛公布的各項措施，可望幫助企業和社區走出疫情的陰霾，滙豐尤其樂見針對中小企的支援，他們既是本港經濟的重要支柱，也是過去兩年最受影響的一群。

林慧虹指，單靠政府的措施並不足夠，還要結合銀行業界助力，自2020年2月，滙豐已透過各項措施紓緩商業客戶的資金壓力，提供超過3,150億港元流動性。

滙豐相信，透過進一步擴大互聯互通的資產類別、推進綠色金融發展、發行較長年期的政府債券以建立孳息曲線，以及強化離岸人民幣中心的地位等措施，不僅豐富資本市場的產品種類，而且吸引更多發行人、機構和零售投資者，從而鞏固香港國際金融中心的地位，並歡迎當局成立「大灣區投資基金」。

【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來 虎年可持續發展投資機遇

相關文章：【財政預算案2022】財政預算案金融措施懶人包　再發行多項債券、擬放寬理財通額度及再派電子消費券（附各項措施）

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