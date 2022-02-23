【有相睇】上車客獨具慧眼　趕於預算案前入市　低市價購愉景新城高層兩房

政府放寬按保門檻，各區均見業主反價，市場普遍預計，長遠利好樓市。值得留意的是，有上車客趕於預算案前夕入市，成功低市價購入愉景新城的高層兩房單位。

美聯物業鍾家豪說，荃灣愉景新城3座高層C室，實用面積495平方呎，兩房間隔，原叫價760萬元，有上車客見近期屋苑樓價回落，而且可以有價講，所以趁預算案前夕入市，終講價成功，獲業主減價35萬元，以725萬元購入單位，造價較市價低約3%，實用呎價則約14,646元。翻查同類單位成交紀錄，同座高層C室於2020年底以723萬元易手。換言之，上址成交價「時光倒流」至一年多前水平。

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從代理提供的相片可見，單位裝修不算新淨，料要花一筆錢翻新。資料顯示，原業主於2011年以325.3萬元購入上址，持貨11年，現帳面獲利399.7萬元，物業期內升值1.23倍。

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