【財政預算案2022】百分百擔保特惠貸款加碼　貸款上限增至900萬　料數星期內推出

▲ 財政預算案宣布將提升「百分百擔保特惠貸款」的貸款金額，料於未來數星期內推出。（資料圖片）

疫情下不少企業的經營面臨嚴重挑戰，出現周轉不靈的危機。最新一份財政預算案出爐，宣布將會提升「百分百擔保特惠貸款」的貸款金額，料將於未來數星期內推出。

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財政司司長陳茂波於財政預算案中建議，每間企業最高貸款額由18個月僱員薪金及租金的總和，提高至27個月，上限由600萬元增加至900萬元，最長還款期由8年延長至10年。

政府消息人士透露，由於目前「百分百擔保特惠貸款」尚有餘額，故不用待立法會審批。目前政府正與負責計劃按揭保險公司商議新方案，料改良後的「百分百擔保特惠貸款」將會在未來數星期內推出。

消息人士又指，現階段未能評估該計劃升級後的申請反應，因一切仍需視乎短期內的經濟環境，惟期望措施可為企業帶來更大彈性，可借到更多資金，應付疫情這段困難時期。

百分百擔保貸款加碼、出口信用擔保幫助大

香港中小企促進聯會會長林國雄亦指，百分百擔保貸款加碼，加上企業可協商自行安排償還本金，料有助現金流處理。

本地廚具品牌Kool之前亦有申請該貸款計劃，借款約600萬元。該企聯合創辦人江浩榗同意增加貸款額度，認為是次的企業支援措拖幫助十分大；未來預計將再借款900萬元。同時，新推出的出口信用擔保亦可以為企業減低被客戶拖數的風險。

江續指，品牌一直推崇香港原創，設計和開發新產品，但國際專利註冊費用昂貴，盼政府可作相關支援。而且，企業的在家辦公政策亦會持續一段時間，江建議政府可以重新推行科技券作更新電腦硬件和軟件，並延續「補就業計劃」支持中小企，避免裁員。

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記者：葉泳珊

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