  • 15°C
香港時間 : 2022223日 (三) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案2022】百分百擔保特惠貸款加碼　貸款上限增至900萬　料數星期內推出

商業 16:30 2022/02/23

分享：

財政預算案宣布將提升「百分百擔保特惠貸款」的貸款金額，料於未來數星期內推出。（資料圖片）

疫情下不少企業的經營面臨嚴重挑戰，出現周轉不靈的危機。最新一份財政預算案出爐，宣布將會提升「百分百擔保特惠貸款」的貸款金額，料將於未來數星期內推出。

【財政預算案2022】料消費券對餐飲業作用輕微　黃家和：對政府未推保就業計劃感失望

【財政預算案2022】一文看清財政預算案支援企業政策　優化中小企融資擔保計劃、寬減多項費用

財政司司長陳茂波於財政預算案中建議，每間企業最高貸款額由18個月僱員薪金及租金的總和，提高至27個月，上限由600萬元增加至900萬元，最長還款期由8年延長至10年。

政府消息人士透露，由於目前「百分百擔保特惠貸款」尚有餘額，故不用待立法會審批。目前政府正與負責計劃按揭保險公司商議新方案，料改良後的「百分百擔保特惠貸款」將會在未來數星期內推出。

消息人士又指，現階段未能評估該計劃升級後的申請反應，因一切仍需視乎短期內的經濟環境，惟期望措施可為企業帶來更大彈性，可借到更多資金，應付疫情這段困難時期。

百分百擔保貸款加碼、出口信用擔保幫助大

香港中小企促進聯會會長林國雄亦指，百分百擔保貸款加碼，加上企業可協商自行安排償還本金，料有助現金流處理。

本地廚具品牌Kool之前亦有申請該貸款計劃，借款約600萬元。該企聯合創辦人江浩榗同意增加貸款額度，認為是次的企業支援措拖幫助十分大；未來預計將再借款900萬元。同時，新推出的出口信用擔保亦可以為企業減低被客戶拖數的風險。

江續指，品牌一直推崇香港原創，設計和開發新產品，但國際專利註冊費用昂貴，盼政府可作相關支援。而且，企業的在家辦公政策亦會持續一段時間，江建議政府可以重新推行科技券作更新電腦硬件和軟件，並延續「補就業計劃」支持中小企，避免裁員。

【財政預算案2022】提升「百分百擔保特惠貸款」金額　中小企：無意借貸、幫助微

【財政預算案2022】港府發放1萬元電子消費券　六福珠寶料4月生意額按月升10%至15%

記者：葉泳珊

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【財政預算案2022】一文看清財政預算案支援企業政策　優化中小企融資擔保計劃、寬減多項費用
今日
【財政預算案2022】一文看清財政預算案支援企業政策　優化中小企融資擔保計劃、寬減多項費用
【財政預算案2022】提升「百分百擔保特惠貸款」金額　中小企：無意借貸、幫助微
今日
【財政預算案2022】提升「百分百擔保特惠貸款」金額　中小企：無意借貸、幫助微
【財政預算案2022】1萬元電子消費券刺激本地零售　電器及生活用品商料升幅按月增3至5成　惟服裝類零售仍存憂慮
今日
【財政預算案2022】1萬元電子消費券刺激本地零售　電器及生活用品商料升幅按月增3至5成　惟服裝類零售仍存憂慮
【財政預算案2022】料消費券對餐飲業作用輕微　黃家和：對政府未推保就業計劃感失望
今日
【財政預算案2022】料消費券對餐飲業作用輕微　黃家和：對政府未推保就業計劃感失望

你可能感興趣

【財政預算案2022】一文看清財政預算案支援企業政策　優化中小企融資擔保計劃、寬減多項費用
今日 11:45
【財政預算案2022】一文看清財政預算案支援企業政策　優化中小企融資擔保計劃、寬減多項費用
【財政預算案2022】提升「百分百擔保特惠貸款」金額　中小企：無意借貸、幫助微
今日 13:21
【財政預算案2022】提升「百分百擔保特惠貸款」金額　中小企：無意借貸、幫助微
【財政預算案2022】1萬元電子消費券刺激本地零售　電器及生活用品商料升幅按月增3至5成　惟服裝類零售仍存憂慮
今日 14:47
【財政預算案2022】1萬元電子消費券刺激本地零售　電器及生活用品商料升幅按月增3至5成　惟服裝類零售仍存憂慮
疫情 科技券 就業 經濟 硬件 廚具 陳茂波 專利 香港 裁員

下一篇文章

【財政預算案2022】料消費券對餐飲業作用輕微　黃家和：對政府未推保就業計劃感失望
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【全民強檢】倘本地實施全民強檢及禁足　餐飲業贊成惟政府須有全盤計劃
【全民強檢】倘本地實施全民強檢及禁足　餐飲業贊成惟政府須有全盤計劃
【全民強檢】參考澳門強檢經驗　德勤：員工彈性工作　可自行安排時間檢測
【全民強檢】參考澳門強檢經驗　德勤：員工彈性工作　可自行安排時間檢測
【全民強檢】返工時間去檢測？　企業：須預先安排人手避免「真空」
【全民強檢】返工時間去檢測？　企業：須預先安排人手避免「真空」
【全民強檢】港府推全民強檢 　業界：只能無奈接受
【全民強檢】港府推全民強檢 　業界：只能無奈接受
【全民檢測】港府公布全民檢測及延長限聚令至4月20日　零售商料生意跌7至8成
【全民檢測】港府公布全民檢測及延長限聚令至4月20日　零售商料生意跌7至8成
【寒冷天氣商機】氣溫驟降生意額增2成　市民喜購有空氣淨化功能暖風機
【寒冷天氣商機】氣溫驟降生意額增2成　市民喜購有空氣淨化功能暖風機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款