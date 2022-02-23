【品味投資】蘇富比拍賣阿曼蘇丹Rolex彩虹圈手錶 以逾1,000萬港元售出 高於估價近百萬英鎊

Sotheby's蘇富比倫敦日前剛舉辦完一場高級鐘錶拍賣會，最受觸目的是一款1984年生產的勞力士Day-Date 18059 「Rainbow Khanjar」，是1980年代勞力士為在任時間最長的阿拉伯國家元首、已故的阿曼蘇丹卡布斯（Qaboos bin Said Al Said）特製，以983,000元英鎊（折合約1,042萬港元）售出，高於估價近百萬英鎊，除了手錶本身鑲有數量豐富的鑽石，以及錶圈鑲滿彩虹寶石之外，這款錶亦有非一般的身世。

據指，當時品牌共製作了5款錶，不過目前僅剩三款，其中別名為「Rainbow Khanjar」的Day-Date 18059 「Rainbow Khanjar」以白金製成，於 1984 年為蘇丹卡布斯 (Sultan Qaboos) 生產的 5 件估計作品之一。以 18k 白金製成，搭配密釘鑽石錶盤和彩虹組，表圈周圍鑲有彩色藍寶石。這是現存三款錶中第一款被放到拍賣會上競標的作品，就收藏的角度來看非常珍貴。

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錶背的實底蓋上也有一點特別設計的巧思，因為勞力士在上頭刻上了阿曼皇族的徽飾圖騰——雙匕首交叉排列的「Khanjar」圖案，識貨的收藏家一看到這個圖案就知道這是不容錯過的收藏彩蛋，手錶上如果出現這種專屬於阿曼皇族的圖案，往往在二級市場的行情也會更上層樓。

蘇富比拍賣行指出這款手錶的品相保持得非常好，當時這款錶並非阿曼蘇丹（Qaboos bin Said Al Said）要客製來自己戴的，他其實是用來贈送外賓，而這隻錶的主人其實從來沒戴過這款阿曼蘇丹贈送給他的貴重禮物，而是一直放在保險箱裡，因此手錶除了外觀狀況優，它的錶盒、保卡和證明文件也都保持得很完整。拍賣行表示，這是阿曼蘇丹客製的勞力士錶中第一次被公開拍賣的手錶，它可能也是唯一一款狀況如此良好的手錶，對收藏家而言是千載難逢的聖杯級作品。

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責任編輯：龍紀瑩