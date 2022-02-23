  • 15°C
香港時間 : 2022223日 (三) 16:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案2022】料消費券對餐飲業作用輕微　黃家和：對政府未推保就業計劃感失望

商業 16:10 2022/02/23

分享：

港餐飲聯業協會會長黃家和表示，若4月可先發放5000元應可為業界帶來一定幫助，惟成效未必太大。（資料圖片）

財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》提出，再次透過多間向全港市民派發電子消費券，並加碼至1萬元。對此，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，若4月可先發放5000元應可為業界帶來一定幫助，惟成效未必太大。

【財政預算案2022】1萬元電子消費券刺激本地零售　電器及生活用品商料升幅按月增3至5成　惟服裝類零售仍存憂慮

他表示，近月業界已有約5000間商戶因防疫措施收緊而選擇直接停業，約5萬至6萬名餐飲從業員失業，料3、4月將現倒閉潮。

黃續稱，現時業界只餘平日約2成的生意額，消費券的作用仍與防疫措施成效掛鉤。若零售及餐飲均停擺，市民或傾向將消費券用在日常開支如乘車上，屆時業界未必能受惠。

另外，他反映業界對預算案未有提及保就業計劃感失望。黃解釋，員工開支等成本對商戶壓力甚大，增加百分百擔保特惠貸款上限雖可助一時燃眉之急，「但始終要還錢，現時卻連生意也沒有」。業界於這段期間一直去信政府推行保就業計劃3.0，故對今次財政預算案甚為失望。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

【財政預算案2022】港府發放1萬元電子消費券　六福珠寶料4月生意額按月升10%至15%

【財政預算案2022】提升「百分百擔保特惠貸款」金額　中小企：無意借貸、幫助微

記者：李智美

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【財政預算案2022】一文看清財政預算案支援企業政策　優化中小企融資擔保計劃、寬減多項費用
今日
【財政預算案2022】一文看清財政預算案支援企業政策　優化中小企融資擔保計劃、寬減多項費用
【財政預算案2022】提升「百分百擔保特惠貸款」金額　中小企：無意借貸、幫助微
今日
【財政預算案2022】提升「百分百擔保特惠貸款」金額　中小企：無意借貸、幫助微
【財政預算案2022】港府發放1萬元電子消費券　六福珠寶料4月生意額按月升10%至15%
今日
【財政預算案2022】港府發放1萬元電子消費券　六福珠寶料4月生意額按月升10%至15%
【財政預算案2022】1萬元電子消費券刺激本地零售　電器及生活用品商料升幅按月增3至5成　惟服裝類零售仍存憂慮
今日
【財政預算案2022】1萬元電子消費券刺激本地零售　電器及生活用品商料升幅按月增3至5成　惟服裝類零售仍存憂慮

你可能感興趣

【財政預算案2022】一文看清財政預算案支援企業政策　優化中小企融資擔保計劃、寬減多項費用
今日 11:45
【財政預算案2022】一文看清財政預算案支援企業政策　優化中小企融資擔保計劃、寬減多項費用
【財政預算案2022】提升「百分百擔保特惠貸款」金額　中小企：無意借貸、幫助微
今日 13:21
【財政預算案2022】提升「百分百擔保特惠貸款」金額　中小企：無意借貸、幫助微
【財政預算案2022】港府發放1萬元電子消費券　六福珠寶料4月生意額按月升10%至15%
今日 14:04
【財政預算案2022】港府發放1萬元電子消費券　六福珠寶料4月生意額按月升10%至15%
餐飲 零售 香港 財政預算案 保就業 防疫措施 電子消費券 黃家和 壓力 就業

下一篇文章

【職場文化】人工智能人才需求大　企業宜加強員工AI能力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【寒冷天氣商機】氣溫驟降生意額增2成　市民喜購有空氣淨化功能暖風機
【寒冷天氣商機】氣溫驟降生意額增2成　市民喜購有空氣淨化功能暖風機
【全民強檢】參考澳門強檢經驗　德勤：員工彈性工作　可自行安排時間檢測
【全民強檢】參考澳門強檢經驗　德勤：員工彈性工作　可自行安排時間檢測
【全民強檢】倘本地實施全民強檢及禁足　餐飲業贊成惟政府須有全盤計劃
【全民強檢】倘本地實施全民強檢及禁足　餐飲業贊成惟政府須有全盤計劃
【全民強檢】返工時間去檢測？　企業：須預先安排人手避免「真空」
【全民強檢】返工時間去檢測？　企業：須預先安排人手避免「真空」
【全民檢測】港府公布全民檢測及延長限聚令至4月20日　零售商料生意跌7至8成
【全民檢測】港府公布全民檢測及延長限聚令至4月20日　零售商料生意跌7至8成
【全民強檢】港府推全民強檢 　業界：只能無奈接受
【全民強檢】港府推全民強檢 　業界：只能無奈接受
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款