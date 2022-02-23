【財政預算案2022】料消費券對餐飲業作用輕微　黃家和：對政府未推保就業計劃感失望

▲ 港餐飲聯業協會會長黃家和表示，若4月可先發放5000元應可為業界帶來一定幫助，惟成效未必太大。（資料圖片）

財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》提出，再次透過多間向全港市民派發電子消費券，並加碼至1萬元。對此，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，若4月可先發放5000元應可為業界帶來一定幫助，惟成效未必太大。

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他表示，近月業界已有約5000間商戶因防疫措施收緊而選擇直接停業，約5萬至6萬名餐飲從業員失業，料3、4月將現倒閉潮。

黃續稱，現時業界只餘平日約2成的生意額，消費券的作用仍與防疫措施成效掛鉤。若零售及餐飲均停擺，市民或傾向將消費券用在日常開支如乘車上，屆時業界未必能受惠。

另外，他反映業界對預算案未有提及保就業計劃感失望。黃解釋，員工開支等成本對商戶壓力甚大，增加百分百擔保特惠貸款上限雖可助一時燃眉之急，「但始終要還錢，現時卻連生意也沒有」。業界於這段期間一直去信政府推行保就業計劃3.0，故對今次財政預算案甚為失望。

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記者：李智美