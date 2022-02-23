【第五波疫情】中銀香港：3月5日起全港分行周六停業　6分行本周六仍照常營業

▲ 中銀香港：3月5日起全港分行周六停業 6分行本周六仍照常營業

中銀香港 （02388） 表示，因應防疫工作需要， 由3月5日起，在全港各區所有分行將於星期六暫停營業，直至另行通知，以保障客戶及員工的健康及安全。該行將於本周六（26日）維持部分分行服務，營業時間為上午9時至中午12時，包括石塘咀分行、健康村分行、尖沙咀分行、紅磡義達大廈分行、屯門花園分行，以及馬鞍山廣場分行。

另外，中銀香港指，大部份分行於星期一至星期五的營業時間將維持為上午9時至下午4時，但安泰邨銀行服務中心、上水銀行服務中心、科學園銀行服務中心、香港科技大學分行及愉景灣銀行服務中心則除外。

存支票機於星期一至五的截數時間將維持為下午4時，如支票於截數時間後存入，將於下一個結算日處理。客戶亦可透過24小時自助銀行中心、 自動櫃員機、手機、網上及電話銀行等電子渠道使用服務。

個別分行的營業時間

安泰邨銀行服務中心：星期二及四下午1時至下午4時；星期一、三、五照常休息

上水銀行服務中心：星期一至五上午9時至下午4時

科學園銀行服務中心：星期一至五上午11時至下午6時

香港科技大學分行：星期一至五上午9時至下午4時

愉景灣銀行服務中心：星期一至五上午10時至下午5時

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