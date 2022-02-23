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【2022預算案】政府放寬按保　1200萬樓可借八成　各區即見業主反價

股樓投資 15:58 2022/02/23

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政府放寬按保門檻，1,000萬元以下物業可申請最高九成按揭。消息公布後，各區均見業主反價。

以有「樓市寒暑表」之稱的鰂魚涌太古城為例，中原地產趙鴻運說，太古城海棠閣低層E室，實用面積922平方呎，三房套間隔，原叫價1,700萬元，最新反價至1,750萬元。

中原地產柯勇說，將軍澳都會駅3座中層A室，實用面積492平方呎，兩房間隔，原叫價880萬元，現上調至910萬元；同區Malibu亦有業主反價，屋苑3A座低層A室，實用面積752平方呎，三房雙套間隔，叫價由1,200萬元，上調至1,300萬元。他續說，區內業主叫價暫時變動不大，只有約5%業主調升叫價。

【2022預算案】放寬按揭保險門檻　買樓最低月入要幾多？【下一頁

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【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

中原地產馮澤源說，沙田新城市廣場5座中層B室，實用面積 583平方呎，叫價由980萬元，上調至1,050萬元。中原地產黎子華說，荃灣西海之戀‧愛炫美3B座高層B室，實用面積527平方呎，兩房間隔，叫價由1,085萬元，上調至1,150萬元。

【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 按揭保險 中原地產

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