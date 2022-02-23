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【財政預算案2022】1萬元消費券再臨　專家：宜增網購交易　留意市民資料準確性

科技 16:30 2022/02/23

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今年財政預算案在科技及初創方面著墨頗多，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示政府派新一輪消費券時，宜注意網上購物便利性，因為4月時本港疫情可能仍未減退。而政府對生命健康科技加大投入，他認為亦是大勢所趨。

【財政預算案2022】一文看清財政預算案創科政策　設數字化經濟發展委員會、推動生命健康科研

方保僑接受本報訪問就指出，上一次消費者由4家電子支付公司負責，確實有效促進B2B2C市場發展，令電子支付應用變活躍，但他認為，政府要留意在4月時本港疫情可能仍未減退，市民或會想到網上購物，相關支付工具能否帶來方便。

而另一方面方保僑亦認為4家營運商的電子錢包仍有需改善的地方，雖然今次政府並未公布有否新增營運商，但他認為若能多一兩家，做到日花齊放就更好，但畢竟今次消費券會按上次登記模式發放，增加營運商亦有難度。方保僑亦提醒政府要留意， 距離上次派發消費券已一年，市民的電子錢包會否有改動或更改電話號碼，銀行資料等，讓市民有時間更改資料。

【財政預算案2022】醫療科技初創歡迎預算案 醫管局臨床合作重要

50億投資科企  審批宜加快
財政司司長陳茂波在財政預算案上提到會將「未來基金」對「香港增長組合」的分配增加100億元，當中50億元會用作成立新的「策略性創科基金」，選取有戰略價值的科技企業作投資，方保僑就認為在選擇科企時要找到合適公司，而審批的程序亦不要太繁複。至於初創人才方面，方保僑認為除了本地培訓，更重要是引進環球企業的研發部門才是重點，因為現時環球科企在香港的分公司多以銷售及支援為主。

至於另一注目點生命健康科研，方保僑認為該行業在疫情下受惠，令到不少公司得以發展， 所以政府今次舉措亦是大勢所趨，而醫療科技現時在社會亦擔綱重要角色。談到政府電子化方面，政府計劃撥款6億作審計，方保僑補充，據他了解，這6億包括審計及部署成本，他認為並不算多，因為現時政府電子化仍有不足之處，不少服務仍未互聯連結，而且政府更想進一步發展大數據、區塊鏈及人工智能等項目，相關撥款其實並不多。

記者：彭振濠

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