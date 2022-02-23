  • 14°C
香港時間 : 2022223日 (三) 18:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】孫運喜：雷聲大 雨點小（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:52 2022/02/23

分享：

俄烏危機升級下，道指跌482點，港股未隨跌勢，今早反彈高開97點，走勢反覆向上，恒生指數半日升162點，報23682點，成交657億元。尾市升幅收窄，仍升逾百點，美團 （03690） 升逾5%；滙豐 （00005） 反彈3%；渣打 （02888） 升逾3%；商湯 （00020） 升近7%。港股後市點睇？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：25 - 港股今日市況速覽
01：18 - 美團 （03690） 、滙豐 （00005） 反彈帶動大市向上
01：41 - 中海油 （00883） 回軟成大市向上阻力
02：11 - 俄烏危機雷聲大、雨點小    美國、歐盟制裁力度弱
05：40 - 美國市場回暖   金價回軟、避險情緒降溫
06：40 - 市場現時或趁壞消息買入
08：07 - 預計歐盟制裁力度不大、拜登開腔指無意開戰
08：51 - 俄烏局勢如緩和     美股或企穩反彈
09：12 - 美股今晚如企穩    有利明日恒指表現
09：40 - 觀眾問股：港交所 （00388） 431元買入睇咩支持位？會跌至320元嗎？
13：29 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 甚麼價位可買入？
16：32 - 觀眾問股：六福 （00590） 是否轉勢？甚麼價位買入？上望多少？
19：45 - 觀眾問股：時代電氣 （03898） 是否轉勢？
21：55 - 觀眾問股：中遠海能 （01138） 3.44元買入後市點睇？目標看多少？
25：17 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00285） 24.65元買入    反彈及止蝕睇幾多？
28：44 - 觀眾問股：中集安瑞科 （03899） 10元買入點睇？ 有虧損點處理？
31：14 - 觀眾問股：ASM太平洋 （00522） 106元有貨可否溝貨？
35：01 - 港股收市市況速報    恒指短綫有望反彈後拉鋸
37：35 - 潛力股推介：農業銀行 （01288）

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即登入→https：//video.hket.com/video/3186570

------

恒指全日升140點，收報23,660點，主板總成交1,149億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股於23600點之上拉鋸，昨日捱沽的股份反彈，美團 （03690） 升3.1%，滙豐 （00005） 升2.9%；相反，昨日造好的股份則回吐，中海油 （00883） 跌0.4%。

俄烏危機「雷聲大，雨點小」，美國宣布制裁兩家俄羅斯金融機構及主權債務，歐盟則制裁有份支持烏東兩地獨立的俄國議員，措施力度均疲弱。歐洲股市隨之回穩，金價及美債等避險資產價格回落。市場認為俄烏危機渲染已久，現階段可趁壞消息出盡買入，且料歐美基於自身利益，難重手制裁俄羅斯。大摩指若局勢進一步緩和，美股料有反彈空間。

外圍回穩，有利港股在現水平整固。恒指陰陽燭再呈「陀螺」，形成「身懷六甲」的待變走勢，短線未必會出現明顯方向，靜待俄烏局勢發展及美國數據。

潛力股可留意農行 （01288） ，股價回軟0.3%至3.02元。中央發布一號文件，內地農業股普遍轉強。農行技術走勢向好，市盈率低，息率高，屬穩守突擊之選。

【「ET講股通」問股環節，包括︰港交所、騰訊、六福、時代電氣、中遠海能、比亞迪電子、中集安瑞科、ASM太平洋︰立即觀看

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

相關文章

財爺派糖、全民檢測 兩大因素對港股影響有多大？
今日
財爺派糖、全民檢測 兩大因素對港股影響有多大？
阿里巴巴（09988）反彈逾1% 持蟹貨應否趁機告別老朋友？
今日
阿里巴巴（09988）反彈逾1% 持蟹貨應否趁機告別老朋友？

你可能感興趣

財爺派糖、全民檢測 兩大因素對港股影響有多大？
今日 15:18
財爺派糖、全民檢測 兩大因素對港股影響有多大？
阿里巴巴（09988）反彈逾1% 持蟹貨應否趁機告別老朋友？
今日 15:36
阿里巴巴（09988）反彈逾1% 持蟹貨應否趁機告別老朋友？

最新專欄文章 更多

【ET講股通】孫運喜：打到來？（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/02/22
【ET講股通】孫運喜：打到來？（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：考驗支持（附time code）
2022/02/21
【ET講股通】梁耀康：考驗支持（附time code）
【ET講股通】梁耀康：追捧資源股（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/02/18
【ET講股通】梁耀康：追捧資源股（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：大局未變 （附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/02/17
【ET講股通】梁耀康：大局未變 （附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：更大的風險 （附 Time Code）（第二版︰加入文字內容）
2022/02/16
【ET講股通】孫運喜：更大的風險 （附 Time Code）（第二版︰加入文字內容）
市場動向 制裁 香港交易及結算所有限公司 金價 太平洋 拜登 止蝕 買入 中遠海能（01138） 中集安瑞科（03899）

上一篇文章

買中海油（00883）識賺也要識走

下一篇文章

【業績｜聯想992】聯想午後插近3%　上季收入及盈利齊創新高　楊元慶：芯片短缺情況或持續至下半年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】滙豐ADR高港2.5%　恒指夜期收市跌77點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR高港2.5%　恒指夜期收市跌77點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升241點　納指期貨升逾1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升241點　納指期貨升逾1%（不斷更新）
【HSBC滙豐業績】滙豐倫敦股價收市靠穩　去年多賺逾一倍、全年派息25美仙符預期　再回購最多10億美元
【HSBC滙豐業績】滙豐倫敦股價收市靠穩　去年多賺逾一倍、全年派息25美仙符預期　再回購最多10億美元
【全民檢測】特首林鄭月娥：中央無要求封城　全港強檢3次、樣本會送內地　晚市禁堂食直至4.20（不斷更新）
【全民檢測】特首林鄭月娥：中央無要求封城　全港強檢3次、樣本會送內地　晚市禁堂食直至4.20（不斷更新）
【財政預算案2022】差餉制度改為累進制最多付12%　自然人首個住宅物業才獲免差餉　分階段實行
【財政預算案2022】差餉制度改為累進制最多付12%　自然人首個住宅物業才獲免差餉　分階段實行
【財政預算案2022】電子消費券每人再派1萬元共涉660億　4月先派5000元、年中派第二期　第二期可轉電子支付工具
【財政預算案2022】電子消費券每人再派1萬元共涉660億　4月先派5000元、年中派第二期　第二期可轉電子支付工具
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款