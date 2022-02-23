【ET講股通】孫運喜：雷聲大 雨點小（附time code）（第二版︰加入文字內容）

俄烏危機升級下，道指跌482點，港股未隨跌勢，今早反彈高開97點，走勢反覆向上，恒生指數半日升162點，報23682點，成交657億元。尾市升幅收窄，仍升逾百點，美團 （03690） 升逾5%；滙豐 （00005） 反彈3%；渣打 （02888） 升逾3%；商湯 （00020） 升近7%。港股後市點睇？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：25 - 港股今日市況速覽

01：18 - 美團 （03690） 、滙豐 （00005） 反彈帶動大市向上

01：41 - 中海油 （00883） 回軟成大市向上阻力

02：11 - 俄烏危機雷聲大、雨點小 美國、歐盟制裁力度弱

05：40 - 美國市場回暖 金價回軟、避險情緒降溫

06：40 - 市場現時或趁壞消息買入

08：07 - 預計歐盟制裁力度不大、拜登開腔指無意開戰

08：51 - 俄烏局勢如緩和 美股或企穩反彈

09：12 - 美股今晚如企穩 有利明日恒指表現

09：40 - 觀眾問股：港交所 （00388） 431元買入睇咩支持位？會跌至320元嗎？

13：29 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 甚麼價位可買入？

16：32 - 觀眾問股：六福 （00590） 是否轉勢？甚麼價位買入？上望多少？

19：45 - 觀眾問股：時代電氣 （03898） 是否轉勢？

21：55 - 觀眾問股：中遠海能 （01138） 3.44元買入後市點睇？目標看多少？

25：17 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00285） 24.65元買入 反彈及止蝕睇幾多？

28：44 - 觀眾問股：中集安瑞科 （03899） 10元買入點睇？ 有虧損點處理？

31：14 - 觀眾問股：ASM太平洋 （00522） 106元有貨可否溝貨？

35：01 - 港股收市市況速報 恒指短綫有望反彈後拉鋸

37：35 - 潛力股推介：農業銀行 （01288）

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恒指全日升140點，收報23,660點，主板總成交1,149億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股於23600點之上拉鋸，昨日捱沽的股份反彈，美團 （03690） 升3.1%，滙豐 （00005） 升2.9%；相反，昨日造好的股份則回吐，中海油 （00883） 跌0.4%。

俄烏危機「雷聲大，雨點小」，美國宣布制裁兩家俄羅斯金融機構及主權債務，歐盟則制裁有份支持烏東兩地獨立的俄國議員，措施力度均疲弱。歐洲股市隨之回穩，金價及美債等避險資產價格回落。市場認為俄烏危機渲染已久，現階段可趁壞消息出盡買入，且料歐美基於自身利益，難重手制裁俄羅斯。大摩指若局勢進一步緩和，美股料有反彈空間。

外圍回穩，有利港股在現水平整固。恒指陰陽燭再呈「陀螺」，形成「身懷六甲」的待變走勢，短線未必會出現明顯方向，靜待俄烏局勢發展及美國數據。

潛力股可留意農行 （01288） ，股價回軟0.3%至3.02元。中央發布一號文件，內地農業股普遍轉強。農行技術走勢向好，市盈率低，息率高，屬穩守突擊之選。

【「ET講股通」問股環節，包括︰港交所、騰訊、六福、時代電氣、中遠海能、比亞迪電子、中集安瑞科、ASM太平洋︰立即觀看】

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