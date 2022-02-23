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【內房危機】正榮地產曾抽升逾一成　據報正與央國企商討處置30億至40億規模資產

股市 16:09 2022/02/23

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正榮地產抽升一成　據報正與央國企商討處置30億-40億規模資產

據內媒報道指，正榮地產 （06158） 管理層今日在投資者會議上表示，目前公司已經梳理一批合作項目和投資性物業，正在和現有的合作方，以及央企國企洽談項目股權轉讓事宜，預計今年上半年可以盤活並處置30億至40億元（人民幣，下同）規模的資產。

正榮地產尾市抽升逾一成，曾升最多15.1%，報0.84港元，最終收報0.79港元，升8.2%。

據悉，正榮地產高層亦透露，除昨日公告已經披露的13筆境外債，正榮還計劃將其他境外債都達成類似的展期安排。

1月融資淨流出約40億元  融資與收支差距大

正榮此前一度發公告表示將贖回永續債，但贖回計畫最終「跳票」。正榮管理層向投資人解釋這與融資及收支情況有關。今年一月正榮還款近55億元，但只獲得約14億元貸款，融資淨流出約40億元，西安、廣州的融資貸款都落空，部分銀行一些合同未到期，便提前抽貸。加上年前工程款到期，一月現金流出81億元，比預期超50多億元。

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜

相關文章：【內房危機】正榮地產再瀉一成　未能償還3月到期債務、徵求債權人同意豁免索賠、對短期流動性謹慎

【正榮地產】正榮地產再插15%　此前澄清離岸債務證券及控股股東報道不實、集團營運仍屬正常

港股 物業 地產 正榮地產（06158）

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