【績優股】聯想第三財季賺6.4億美元 按年升62% 創季度新高

下月重新「染藍」的聯想集團（00992）今日（23日）中午公布業績，在新冠疫情推高電子產品需求的情況下，利潤屢創紀錄，第三財季盈利按年大增62%，創季度新高。惟股價於放榜後不升反跌，最多跌4.3%，低見8.62元，最新報8.76元，跌2.8%，成交額5.2億元。

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聯想公布，截至去年底止，第三季盈利6.4億美元，按年增長62%，創紀錄新高。期內收入首次突破200億美元，按年增長17%至約201.3億美元，受惠於商用及高端消費領域實現雙位數增長，加上智能設備業務收入增長16%推動。期內，淨利潤率達到3.2%，實現連續7個季度按年增長；毛利多兩成，至33.6億美元，毛利率升至16.7%，按季升0.5個百分點。每股盈利5.5美仙。

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集團表示，得益於商業復甦和包括遊戲本在內的高端細分市場的強勁勢頭，其行業領先的個人電腦業務領域收入實現兩位數同比增長，而在移動業務領域，強大的產品組合和更廣泛的運營商範圍帶來了市場份額的顯著增加和銷售的高速增長。

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記者：郭秀慧