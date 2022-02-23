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【個股分析】創科曾跌5%破底　兩原因拖累股價創11個月低

16:16 2022/02/23

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【個股分析】創科曾跌5%破底　兩原因拖累股價創11個月低

主營電動工具產品的創科 （00669） 一度跌5%破底，最後收報125.3元，跌4.6%，創11個月低。近期投資者擔心創科在過一年半的爆炸式增長後，會迎來周期性回落，不過，摩根士丹利表示，現階段供應商訂單及最終市場依然強勁，並未出現下行周期。

需求方面，摩根士丹利指出，美國建築物料、花園設備、供應分銷商的零售表現近月表現強勁，而零售庫存與銷售比例處於平均以下，意味需求並未消退。同時，又按其供應鏈渠道考查，自家品牌料在今年首季，甚至第二季初都可錄得正面增長。

然而，昨晚家得寶Home Depot（美：HD）因預告毛利率持續受壓兼料今年同店銷售增長2.4%而令股價大瀉8.9%，創去年8月新低。因此，摩根士丹利亦表示關注零售商的補貨速度，從而監察自家工具品牌商的前景。

股價走勢上，年初至今已跌近兩成的創科大幅跑輸恒指的升1%。無獨有偶，同業A股巨星科技（深：002444）跌29%，美國史丹利公司（美：SWK）累跌15.9%，兩者跌幅亦分別均較深證的跌8.8%和標普跌9.7%為多。

摩通表示，創科與SWK的路線並不一樣，創科圖用效率提升、供應鏈重整、推出新產品等來緩解成本壓力上升，故認為創科今年收入增長或會更強，予目標價222元，為「增持」評級。

另外，摩根士丹利相信現價已反映市場對行業潛在下行的擔憂，對創科和巨星維持「增持」評級，認為其前景較行業平均為佳。

*【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來　虎年可持續發展投資機遇*

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編輯：姚卓然

 

家品 港股 個股分析 創科實業（00669） Home Depot 同店銷售 巨星科技（深：002444） 恒生指數

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