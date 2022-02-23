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【財政預算案2022】推動生命健康科研　消息人士：逾60億予「生命健康創新科研中心」實驗

科技 15:33 2022/02/23

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香港力谷創科發展，包括於港深創新及科技園設立的「InnoLife Healthtech Hub生命健康創新科研中心」，進一步推動生命健康科技的發展。

財政司司長陳茂波在今年財政預算案中，宣布為進一步推動香港在生命健康科技的發展，將預留100億元，為香港長遠提供更完備的配套，包括硬件、科研人才、臨牀試驗及數據應用等各方面。

政府消息人士指出，是次為推動「生命健康」科研所預留的100億元預算當中，預計未來4年內，有超過60億元將用於港深創新及科技園設立的「InnoLife Healthtech Hub生命健康創新科研中心」，包括16所實驗室，以及8間相關的國家重點實驗室進行實驗。

【財政預算案2022】預算案聚焦推動「生命健康」科研　港初創：投放資源助請人會更好

【財政預算案2022】一文看清財政預算案創科政策　設數字化經濟發展委員會、推動生命健康科研

消息人士另總計是次5大創科重點項目的額外注資接近160億元，主要包括：

項目 額外注資金額
「策略性創科基金」 50億元
加強「大學科技初創企業資助計劃」 每年4千800萬元
國家重點實驗室額外支出 2億5千萬元
電子政府審計 6億元
進一步推動生命健康科技（包括「InnoLife Healthtech Hub生命健康創新科研中心」實驗） 100億元

記者：張寶燕

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