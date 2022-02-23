【職場文化】人工智能人才需求大　企業宜加強員工AI能力

人工智能（AI）技術發展漸成熟，對不同行業的幫助增加，但同時地，相人才需求亦作幾何級增長，企業想採用人工智能加強本身優勢，但卻面對人才缺口（Talent Gap）、AI專才短缺。不能外求，或可加強人工智能人才培訓，以解決人工智能人才荒。

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人工智能是一個廣闊的領域，配合專業數據可應用到不同行業，由數據分析到大數據提升效能。據《Forbes》報道顯示，企業在機械學習或數據科學（52%）、分析理解業務（49%）及數據工程師（42%）這三個方面最缺乏人才。

三招人才培訓

人工智能人才短缺，企業及管理人可透過1.確定自動化業務，2.提升員工對人工智能認識及3.打破傳統工作模式等三種方法，慢慢令企業內更多人能掌握人工智能應，亦可解決相關人才短缺。

1.企業需確定自動化及人工智能是否能為業務帶來效益：如零售業可藉數據分析建構需求預測模型，或建立靈活無縫的自動化工具。

2.提升員工對人工智能認識：據報告指出，約有90%商業領袖讓員工了解人工智能趨勢，而另一份報告亦提及，全球從事人工智能開發及研究的22,000名受過博士學位教育的研究人員中， 只有25%的人精通該技術。企業需要有足夠資源開展技能提升計劃或與第三方人工智能公司合作，找出合適培訓員工，例如具備數學、分析及編碼背景的人員等，而管理層亦要了解員工，找對適合者進行再培訓提升價值。

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3.打破傳統：招聘遙距及自由職業工作者是解決大量員工辭職的方法之一，企業可根據發展項目以非傳統方式招聘人才，甚至利用大數據、學習機器人及數據分析等人工智能化方式解決及減低工作量，這於許多行業個案的工作，如日常報告、銷售預測等方面已有較佳的成效。

責任編輯：向頌勤

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