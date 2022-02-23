【2022預算案】放寬按揭保險門檻　買樓最低月入要幾多？

財政預算案放寬按揭保險上限，若是首次置業者，八成按揭樓價上限由1,000萬元，提升至1,200萬元；九成按揭樓價上限則由800萬元，提升至1,000萬元。財政預算案公布後，香港按揭證券有限公司亦公布有關計劃細節（見下表）。

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值得留意的是，為免可敍造按揭成數在樓價稍高於1,200萬元時急降，按證公司將擴大按保計劃適用範圍：為價格1,200萬元以上至1,920萬元的合資格物業提供按揭保險，按揭成數最高為五至八成，惟有關按揭貸款以960萬元為上限。而有關措施將於即日（2 月 23 日）即時生效。

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經絡按揭轉介首席副總裁曹德明說，政府進一步放寬高成數按揭的樓價上限，可激活換樓市場及增加市場交投，令市場的供求及交投達至更平衡的狀態，對樓市屬正面支持。事實上，政府放寬按保門檻後，各區均見業主反價，甚至封盤。

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