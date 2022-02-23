▲ 【財政預算案2022】2024/25年度推BEPS 2.0 港府：可從跨國企業每年補稅150億元

《財政預算案2022》提及經合組織OECD去年制訂國際稅務改革方案，應對侵蝕稅基及轉移利潤的行為，方案簡稱「BEPS 2.0」，推行全球最低利得稅率15%，香港也有參與其中。財政預算案指，BEPS 2.0只涵蓋營業額至少達7.5億歐元大型跨國企業集團，不影響香港中小企，並預期2024/25年實行BEPS 2.0後，粗略估算每年從跨國企業補足稅款150億元。

香港目前利得稅制度下，法人企業（即有限公司等）利得稅稅率為16.5%、非法人企業（如獨資企業和合夥企業）利得稅稅率為15%，但各分兩級制，首200萬課稅收入只須繳稅一半，即8.25%、7.5%。因應BEPS 2.0 只針對大型企業，一般中小企低稅率部分不受新制影響。

財政司司長陳茂波指，政府已就如何落實BEPS 2.0，與受影響的企業交流，闡明政府的原則，包括維持香港稅制簡單、明確和具透明度的優勢，保留地域來源徵稅等，以及盡量減輕企業的合規負擔。政府會和有關企業保持溝通，讓它們盡快適應新的稅務規則。

陳茂波稱，打算在今年下半年向立法會提交立法建議，以按照國際共識落實全球最低實際稅率等相關規定。

香港向來以較低稅率吸引企業駐港，政府消息人士指，BEPS 2.0 主要針對超低稅率地區，而香港除了稅率吸引力以外，簡單和透明稅制都是優勢，反認為新制下香港稅務競爭力提升。

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