  • 15°C
香港時間 : 2022223日 (三) 16:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案2022】2024/25年度推BEPS 2.0　港府：可從跨國企業每年補稅150億元

宏觀解讀 15:10 2022/02/23

分享：

【財政預算案2022】2024/25年度推BEPS 2.0　港府：可從跨國企業每年補稅150億元

《財政預算案2022》提及經合組織OECD去年制訂國際稅務改革方案，應對侵蝕稅基及轉移利潤的行為，方案簡稱「BEPS 2.0」，推行全球最低利得稅率15%，香港也有參與其中。財政預算案指，BEPS 2.0只涵蓋營業額至少達7.5億歐元大型跨國企業集團，不影響香港中小企，並預期2024/25年實行BEPS 2.0後，粗略估算每年從跨國企業補足稅款150億元。

香港目前利得稅制度下，法人企業（即有限公司等）利得稅稅率為16.5%、非法人企業（如獨資企業和合夥企業）利得稅稅率為15%，但各分兩級制，首200萬課稅收入只須繳稅一半，即8.25%、7.5%。因應BEPS 2.0 只針對大型企業，一般中小企低稅率部分不受新制影響。

財政司司長陳茂波指，政府已就如何落實BEPS 2.0，與受影響的企業交流，闡明政府的原則，包括維持香港稅制簡單、明確和具透明度的優勢，保留地域來源徵稅等，以及盡量減輕企業的合規負擔。政府會和有關企業保持溝通，讓它們盡快適應新的稅務規則。

陳茂波稱，打算在今年下半年向立法會提交立法建議，以按照國際共識落實全球最低實際稅率等相關規定。

香港向來以較低稅率吸引企業駐港，政府消息人士指，BEPS 2.0 主要針對超低稅率地區，而香港除了稅率吸引力以外，簡單和透明稅制都是優勢，反認為新制下香港稅務競爭力提升。

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜

相關文章：

【全球稅率】美國提倡全球15%最低利得稅　OECD：中國香港澳門等130地支持

【美國加稅】美國建議全球利得稅最低為15%、籲終結「鬥低競賽」　分析：港最終或被逼跟隨恐損競爭力（附短片）

【財政預算案2022】陳茂波：去年盈餘為189億元　料今年錄得赤字、不調整利得稅薪俸稅

【財政預算案2022】首置9成按揭增至1000萬元　8成按揭樓價增至1200萬元、按揭貸款最高960萬元（附圖解）

【財政預算案2022】財政預算案金融措施懶人包　再發行多項債券、擬放寬理財通額度及再派電子消費券（附各項措施）

【財政預算案2022】寬減百分百薪俸稅及個人入息稅、上限1萬元　減四季差餉及向每戶提供1000元電費補貼

開啟hket App，閱讀全文
經濟 稅務 利得稅 陳茂波 財政司 財政預算案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏衝突】俄鋁放量大瀉19%　俄羅斯大亨急增貨值8億淡倉　俄羅斯股匯債三殺全崩、美國禁止貿易或金錢往來
【俄烏衝突】俄鋁放量大瀉19%　俄羅斯大亨急增貨值8億淡倉　俄羅斯股匯債三殺全崩、美國禁止貿易或金錢往來
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR高港2.5%　恒指夜期收市跌77點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR高港2.5%　恒指夜期收市跌77點（不斷更新）
【全民檢測】特首林鄭月娥：中央無要求封城　全港強檢3次、樣本會送內地　晚市禁堂食直至4.20（不斷更新）
【全民檢測】特首林鄭月娥：中央無要求封城　全港強檢3次、樣本會送內地　晚市禁堂食直至4.20（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升139點　納指期貨升0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升139點　納指期貨升0.7%（不斷更新）
【財政預算案2022】電子消費券每人再派1萬元共涉660億　4月先派5000元、年中派第二期　第二期可轉電子支付工具
【財政預算案2022】電子消費券每人再派1萬元共涉660億　4月先派5000元、年中派第二期　第二期可轉電子支付工具
【HSBC滙豐業績】滙豐倫敦股價收市靠穩　去年多賺逾一倍、全年派息25美仙符預期　再回購最多10億美元
【HSBC滙豐業績】滙豐倫敦股價收市靠穩　去年多賺逾一倍、全年派息25美仙符預期　再回購最多10億美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款