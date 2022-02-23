  • 15°C
香港時間 : 2022223日 (三) 16:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla】Tesla Semi電動貨車　獲批輪胎自動充氣專利

科技 16:00 2022/02/23

分享：

自動輪胎充氣系統可通過預先設定的數值，監測的輪胎充氣壓力，並在車輛低於目標數值水平時，對輪胎進行自動充氣。（Tesla官網截圖）

Tesla旗下的電動車系列不只限於私人跑車，還包括商用的Class-8電動貨車Tesla Semi。Tesla Semi近日就獲美國專利及商標局（USPTO），頒發一項關於自動輪胎充氣系統（ATIS）的新專利。

【電動車】安全帶提示系統失靈　Tesla擬召回逾80萬輛電動車

對電動卡車來說，燃料對Tesla Semi並非一個問題，但效率仍然很重要。從Tesla近期的專利顯示，它正研究一個自動輪胎充氣系統（ATIS），可克服商用車輪胎充氣不足的問題。自動輪胎充氣系統可通過預先設定的數值，監測的輪胎充氣壓力，並在車輛低於目標數值水平時，對輪胎進行自動充氣。

【Tesla】韓國公平貿易委員會指控　Tesla誇大電池續航力

事實上，在駕駛商用車時，適當的輪胎充氣壓力是相當重要，因為它可以影響燃油效率並增加輪胎磨損。根據北美貨運效率委員會（NACFE）的說法，輪胎充氣不足10磅/平方英寸的商用車，其油耗就會增加0.5至1.0%。此外，當確保商用車的輪胎有適當充氣時，也能減少與輪胎故障相關的路邊故障和意外發生。

百事已設置首批Megacharger充電站

雖然Tesla Semi至今尚未全面投產，但有部分Tesla客戶已為它的到來積極進行準備。例如百事公司就已為其位於加州的Tesla Semi車隊，設置第一批Megacharger充電站。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Tesla安全漏洞】免費軟件TeslaMate存漏洞　遙距控制全球25輛Tesla
2022/01/25
【Tesla安全漏洞】免費軟件TeslaMate存漏洞　遙距控制全球25輛Tesla
【電動車】2030年美電動車充電站數量超越油站　仍不足應付需求
2022/02/03
【電動車】2030年美電動車充電站數量超越油站　仍不足應付需求
【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！
2022/02/03
【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！
【太空大計】SpaceX 星際飛船　預計今年進入軌道
2022/02/12
【太空大計】SpaceX 星際飛船　預計今年進入軌道

你可能感興趣

【Tesla安全漏洞】免費軟件TeslaMate存漏洞　遙距控制全球25輛Tesla
19:18 2022/01/25
【Tesla安全漏洞】免費軟件TeslaMate存漏洞　遙距控制全球25輛Tesla
【電動車】2030年美電動車充電站數量超越油站　仍不足應付需求
11:51 2022/02/03
【電動車】2030年美電動車充電站數量超越油站　仍不足應付需求
【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！
16:05 2022/02/03
【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！
Tesla 科技產品 專利 美國 電動車

下一篇文章

【財政預算案2022】推動生命健康科研　消息人士：逾60億予「生命健康創新科研中心」實驗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【元宇宙】國家知識產權局收逾1.6萬件元宇宙商標申請　騰訊、小紅書被拒諸門外
【元宇宙】國家知識產權局收逾1.6萬件元宇宙商標申請　騰訊、小紅書被拒諸門外
【三星手機】三星Galaxy S22 Ultra爆災情 　屏幕驚見紫色橫條紋
【三星手機】三星Galaxy S22 Ultra爆災情 　屏幕驚見紫色橫條紋
【Safari】勢被Microsoft Edge、Firefox追上　Safari將失全球第二大最常用網絡瀏覽器地位
【Safari】勢被Microsoft Edge、Firefox追上　Safari將失全球第二大最常用網絡瀏覽器地位
【快充問題】三星S22 Ultra被指45W充電慢？　充電速度只與25W接近
【快充問題】三星S22 Ultra被指45W充電慢？　充電速度只與25W接近
【Google】Google推出免費字體「Roboto Serif」 　兼可自由調整字型
【Google】Google推出免費字體「Roboto Serif」 　兼可自由調整字型
【時代終結】BlackBerry全面退出手機市場　5G手機計畫正式告吹
【時代終結】BlackBerry全面退出手機市場　5G手機計畫正式告吹
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款