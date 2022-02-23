【Tesla】Tesla Semi電動貨車　獲批輪胎自動充氣專利

▲ 自動輪胎充氣系統可通過預先設定的數值，監測的輪胎充氣壓力，並在車輛低於目標數值水平時，對輪胎進行自動充氣。（Tesla官網截圖）

Tesla旗下的電動車系列不只限於私人跑車，還包括商用的Class-8電動貨車Tesla Semi。Tesla Semi近日就獲美國專利及商標局（USPTO），頒發一項關於自動輪胎充氣系統（ATIS）的新專利。

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對電動卡車來說，燃料對Tesla Semi並非一個問題，但效率仍然很重要。從Tesla近期的專利顯示，它正研究一個自動輪胎充氣系統（ATIS），可克服商用車輪胎充氣不足的問題。自動輪胎充氣系統可通過預先設定的數值，監測的輪胎充氣壓力，並在車輛低於目標數值水平時，對輪胎進行自動充氣。

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事實上，在駕駛商用車時，適當的輪胎充氣壓力是相當重要，因為它可以影響燃油效率並增加輪胎磨損。根據北美貨運效率委員會（NACFE）的說法，輪胎充氣不足10磅/平方英寸的商用車，其油耗就會增加0.5至1.0%。此外，當確保商用車的輪胎有適當充氣時，也能減少與輪胎故障相關的路邊故障和意外發生。

百事已設置首批Megacharger充電站

雖然Tesla Semi至今尚未全面投產，但有部分Tesla客戶已為它的到來積極進行準備。例如百事公司就已為其位於加州的Tesla Semi車隊，設置第一批Megacharger充電站。

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責任編輯：陳卓賢