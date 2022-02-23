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【新股IPO】內地麻辣燙餐廳楊國福申請來港上市 去年首三季純利升近1.14倍

股樓投資 15:32 2022/02/23

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經營中式麻辣燙餐廳品牌「楊國福」的上海楊國福企業管理遞交上市申請，並已委任中信建投國際為獨家保薦人。根據其初步招股文件顯示，截至2021年9月30日，「楊國福」品牌旗下共有5783家餐廳，包括位於上海3家自營餐廳，5759家遍及中國31個省市的加盟餐廳，以及佈局在澳洲、加拿大、韓國、美國、日本和新加坡的21家海外加盟餐廳。

【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元【見下頁】

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

去年首三季，楊國福企業管理錄得收入11.63億元人民幣，按年增長60.8%，純利增長近1.14倍至1.97億元人民幣，毛利率亦由26.8%提升至30.2%。

【大行報告】瑞銀料社交距離措施或維持逾90日 2至3月零售或大跌兩成 看好領展疫市下跑贏行業【見下頁】

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是次上市集資所得，主要用於未來集資所得將用於升級生產設施以支持加盟餐廳業務綫、豐富品牌組合、擴大零售產品供應；用加強研發能力；拓展國內外市場餐廳網絡；加強供應鏈能力以及未來潛在戰略擴張機遇等。

【疫市營商】 HOME+推出1年吸逾10萬會員 香港寬頻楊主光：冀4、5年內收支平衡【見下頁】

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

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記者：張以正

 

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