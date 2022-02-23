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【俄烏衝突】景順：俄羅斯與烏克蘭衝突料推高能源、金屬和穀物價格　惟對全球經濟影響料有限

股市 14:50 2022/02/23

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【俄烏衝突】景順:俄羅斯與烏克蘭衝突料推高能源、金屬和穀物價格　惟對全球經濟影響料有限

俄羅斯與烏克蘭危機持續，景順首席全球市場策略師Kristina Hooper認為，俄羅斯與烏克蘭進一步的衝突可能破壞歐洲的穩定，以及西方的報復性制裁和俄羅斯的反制裁可能推高能源、金屬和穀物價格，這將拖慢全球經濟復甦並增加通脹壓力，對歐洲其他國家有一定風險，但目前距離可能對全球經濟造成嚴重損害的全面入侵或極端制裁還有一段距離，除非出現戰爭，否則對世界整體的影響有限。

潛在的股票市場拋售可能是短暫

Kristina Hooper表示，這場地緣政治危機只會放大貨幣政策開始收緊帶來的波動和潛在的股票市場拋售，但這可能是短暫的，惟不同區域市場的壓力和波動可能會持續。

若俄烏危機續惡化　美銀料油價年中見120美元【下一頁】

大宗商品方面，她認為，強勁的經濟復甦、供應減少和地緣政治等多項因素推高了石油價格，但似乎不太可能持續下去，而強勁的需求和預期俄羅斯會中斷供應，短期內存在短缺風險。天然氣是一個更加本地化的市場，通過管道傳遞，這可能為俄羅斯提供比石油更直接的籌碼，作為報復性制裁，影響全球市場。

制裁可能主要針對俄羅斯個人、公司或行業

由於俄羅斯是最大的鈀金屬出口國，也是其他金屬的重要出口國，同時烏克蘭和俄羅斯也是小麥和玉米的主要生產國，計這些商品的價格會上漲。至於金價，如果烏克蘭局勢進一步升級，黃金價格料上漲。

港股企業趁市況大混亂回購【下一頁】

現時制裁已經開始並且可能會逐步加強，但制裁可能主要針對俄羅斯的特定個人、公司和行業，而不是阻止歐洲進口能源和限制俄羅斯出口能力等更廣泛措施，但若兩國衝突確實針對基輔或擴大到對烏克蘭的全面入侵，制裁可能會加強，對全球市場構成更大的挑戰，而且若軍事衝突升級，可能會對基礎設施造成破壞，從而減少商品的生產和出口。

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜

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地緣政治 股票 黃金 軍事衝突 石油 天然氣 商品 經濟 烏克蘭 通脹

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