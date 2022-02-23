【Omicron】船運業確診人數急增　恐再影響供應鏈穩定

▲ 據《彭博》報道，多間船舶公司旗下船隻員工感染Omicron的病例急升，加上中國收緊對船隻的檢疫，或再次影響供應鏈穩定。（資料圖片）

變種病毒Omicron疫情席捲全球貨運業，引發各界憂慮。據《彭博》報道，多間船舶公司旗下船隻員工感染Omicron的病例急升，加上中國收緊對船隻的檢疫，或再次影響供應鏈穩定。

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有船員確診船隻數目升



報道指，代表航運公司的國際海事僱主委員會（International Maritime Employers' Council，IMEC）執行長Francesco Gargiulo表示，隨著確診病例倍增，正影響全球的船隻。旗下有約1.6萬名船員的中英聯運船舶管理公司（Anglo-Eastern Univan Group）單月共有5至7艘船隻傳出確診病例，而去年每月只有1至2艘。至於威爾森通運（Wilhelmsen Ship Management）自1月以來，已有4艘船隻的船員出現確診。

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至於中國的防疫措施亦對供應鏈造成衝擊，如船隻任何一名船員的檢測呈陽性，當局要求全船人員進行隔離。據物流情報公司project44的數據顯示，2021年中國送往美國的貨運出現延誤情況，平均增加114％，而歐洲航線則增加172％。

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責任編輯：廖淑瑩