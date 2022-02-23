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【財政預算案2022】預算案聚焦推動「生命健康」科研　港初創：投放資源助請人會更好

科技 14:52 2022/02/23

分享：

財政司司長陳茂波在今年財政預算案中，宣布多項措施支援初創企業及創科投資，當中更預留100億元，進一步推動「生命健康科技」的發展。有本地生命健康科技初創就指，樂於聽到政府對「生命健康科技」初創的看重。惟目前的資金調撥或只是短期性的協助，若能多加資助協助初創聘請科研人才，將會是最理想不過。

【財政預算案2022】一文看清財政預算案創科政策　設數字化經濟發展委員會、推動生命健康科研

【財政預算案2022】醫療科技初創歡迎預算案　醫管局臨床合作重要

以海參研發創新產品的本地初創立威生物科技（Labway），目前於香港科學園建立研發基地。其創辦人之一薛志威（Victor）對政府就「生命健康」科研及初創企業等提供資助表示歡迎，並認為此舉能令更多公司生存，及讓外界認識新的科研技術。但他坦言，這次政府資金調撥只是短期的幫助。長遠而言，政府應讓業界更了解生物科技，從而令更多投資者，協助初創早期的科研過程。

他提到，目前初創企業的最大困難，應是聘請科研人才，假如政府未來能多加資助就最理想不過。

3年不足作科技研發　望政府延長資助

他表示，立威生物科技目前也透過科技園公司及創新科技署提供的3年資助，去聘請博士（PhD）去進行科研。但他認為，對於做研究來說，3年是一個短時間，過程會有反覆試驗（Trial and error），「往往一找到正確方向，研究人員才剛完成培訓，認識如何將技術商業化時，就已經到了3年的時限，失去了資助，公司好難生存。」

因此薛志威希望，政府可推出相關措施延長資助，例如滿3年後仍能向初創資助一半，聘請博士為科研人員，這將會對初創企業帶來很大幫助。

至於是次預算案也提到，政府將吸引更多海內外創科人才來港，推動「生命健康科技」研發。薛志威則表示樂意與海內外人才合作，但該企目前首要的目標，是留住現有人才。

【財政預算案2022】一文看清財政預算案支援企業政策　優化中小企融資擔保計劃、寬減多項費用

記者：吳嘉雯

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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