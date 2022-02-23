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【科企監管】官媒指市場「反應過頭」 引導外賣平台減費非「命令」 美團一度急彈近8%

股樓投資 14:47 2022/02/23

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官媒發文談及美團（03690），指市場「反應過頭」，內地監管憂慮略為抒緩，美團股價連續3日急跌後見反彈，高位曾逼近185元，最多升7.8%，最新報178元，升3.9%，成交額63.5億元。

同場加映﹕【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

內地官媒今日（23日）發表評論文章指，發改委43項紓困措施中，市場僅盯上一條，其初衷不是要針對平台經濟，但被解讀為針對平台經濟的監管，反應有點過頭。文章解釋，下調外賣服務費是引導而非命令，旨在促進大小商戶同舟共濟，渡過難關，更指出以中央財政、政府部門為主體實施的紓困政策中，平台企業成為被寄予厚望的出力方，恰恰說明平台企業在經濟社會中的重要地位得到認可，能聯動千千萬萬市場主體，未來大有可為。

【海底撈 6862】海底撈去年關店300家 預告盈轉虧 全年最多蝕45億【見下頁

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上周五（18日）發改委發文件提及「引導外賣平台下調餐飲業商戶服務費標準」，引發市場憂慮新一輪科網監管，美團當日股價暴跌15%。

同場加映﹕【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

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記者：郭秀慧

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美團－W（03690） 外賣 中華人民共和國國家發展和改革委員會 港股

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