【第五波疫情】恒生再增11分行停業、荃灣分行復業　恒生總行兩人感染

▲ 【第五波疫情】恒生再增11分行停業 恒生總行兩人感染

恒生銀行 （00011） 公布，再增加11家分行因應員工新冠病毒病個案，將由今天（2月23日）起暫停服務。新增暫停服務的包括恒生總行，恒生指出，總行1樓優進理財及一般銀行服務有兩名員工染疫，而用戶可到總行3樓優越理財中心或B2樓層辦理一般銀行服務。

恒生新增暫停服務分行名單

分行 相關員工最後上班日期 總行1樓（優進理財及一般銀行服務） 2月21日及2月23日 莊士敦道分行 2月18日 銅鑼灣分行 2月17日及2月18日 希慎道分行 2月18日 窩打老道分行 2月17日及2月21日 牛頭角分行 2月17日 北河街分行 2月22日 綠楊坊優越及優進理財中心 2月18日 大埔分行（廣福道） 2月17日及2月21日 眾安街分行 2月22日 沙田分行 2月22日

另外，恒生宣布荃灣分行 （毗連港鐵荃灣站）即日起恢復營業， 而所有返回分行提供服務的職員，其檢測結果均已確認呈陰性。恒生指，荃灣分行只會於星期一至五上午10時至下午3時30分營業，星期六將休息。

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