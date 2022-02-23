【第五波疫情】恒生再增11分行停業、荃灣分行復業　恒生總行兩人感染

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【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間 一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
恒生銀行 （00011） 公布，再增加11家分行因應員工新冠病毒病個案，將由今天（2月23日）起暫停服務。新增暫停服務的包括恒生總行，恒生指出，總行1樓優進理財及一般銀行服務有兩名員工染疫，而用戶可到總行3樓優越理財中心或B2樓層辦理一般銀行服務。
恒生新增暫停服務分行名單
|分行
|相關員工最後上班日期
|總行1樓（優進理財及一般銀行服務）
|2月21日及2月23日
|莊士敦道分行
|2月18日
|銅鑼灣分行
|2月17日及2月18日
|希慎道分行
|2月18日
|窩打老道分行
|2月17日及2月21日
|牛頭角分行
|2月17日
|北河街分行
|2月22日
|綠楊坊優越及優進理財中心
|2月18日
|大埔分行（廣福道）
|2月17日及2月21日
|眾安街分行
|2月22日
|沙田分行
|2月22日
另外，恒生宣布荃灣分行 （毗連港鐵荃灣站）即日起恢復營業， 而所有返回分行提供服務的職員，其檢測結果均已確認呈陰性。恒生指，荃灣分行只會於星期一至五上午10時至下午3時30分營業，星期六將休息。
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