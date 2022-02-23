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【財政預算案2022】1萬元電子消費券刺激本地零售　電器及生活用品商料升幅按月增3至5成　惟服裝類零售仍存憂慮

商業 14:47 2022/02/23

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（資料圖片）

1萬元電子消費券中，4月份將先向去年超過630萬名已成功登記的市民，發放5,000元消費券。從事電器及生活用品代理的UnityTech，其董事總經理許嘉銘表示，去年第一期的電子消費券為零售帶來強勁增長，預計今次也與去年同期相同。加上本地第五波疫情嚴峻，對零售生意影響甚大，預料4月份零售生意額，按月增長3至5成。

事實上，港人在疫下對家居用品需求漸增。許嘉銘坦言，電器和生活百貨在疫下銷售甚為暢旺。而電子消費券帶動下，客人由預算購買500元，增至1,000元。惟也重申，其作用只是一個月的爆發力，故預料4月後有所回落。

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不過，他強調，即使第五波疫情下，也沒有停止宣傳或優惠活動。並稱，由於取得Coffee Lam的瑜珈服品牌總代理，現於LOG-ON進行宣傳活動，反應亦較為熱烈，現售逾百件貨品。

在家工作不用外出　服裝類別銷售跌
然而，服裝類別的零售商預料，雖能電子消費券帶動生意額按月增長，但升勢仍不及過去跌幅。主售背囊的Dude & Bestie創辦人鄭德成認為，客人會因而加強消費意慾，但門市人流對生意影響甚大，第五波疫情下減少外出，生意額大跌8至9成，電子消費券也只能減輕一半。

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他續指，僱員在家工作不用使用背囊，需求減少，即使有消費券也不一定要購買。惟屆時將會推出優惠，例如7折或8折等，吸引客人光顧。

記者：馬意文

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