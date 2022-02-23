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【全城抗疫】新地借出兩幅土地建隔離設施 捐逾1,500萬元物資助前線基層

股樓投資 15:46 2022/02/23

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本港疫情嚴峻，新鴻基地產（00016）繼上周宣布參與社區隔離設施酒店計劃後，再追加全新五項措施，包括無償借出兩幅共14公頃土地供政府興建臨時隔離及治療設施、借出三個商業地點作為社區疫苗接種中心，以及提供逾1,500萬港元的物資支援前線抗疫人員、基層社群和員工。

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1. 借出兩幅土地作臨時隔離及治療設施

新地無償借出的兩幅土地共14公頃（約140萬平方呎），一幅位於元朗潭尾（佔地10公頃），另一幅則是與恒基兆業地產共同擁有的前新田購物城地點（佔地4公頃）。新地指出兩幅土地基礎設施相對齊備，潭尾土地位於青山公路旁，有道路連接，土地平坦，有電力供應，可輕易接駁政府食水喉及污水渠，而新田土地亦曾作購物城，可快速興建臨時隔離及治療設施之用。

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2. 借出寫字樓及商場作社區疫苗接種中心

新地亦會借出旗下三個寫字樓和商場範圍，以設立社區疫苗接種中心，方便區內的長者及兒童接種疫苗。三個接種中心地點將分別位於元朗、觀塘和北區。詳細地點有待政府稍後公布。

3.  送出40萬套快速抗原病毒測試包

新地亦已搜羅40萬套快速抗原病毒測試包，當中10萬套會透過民建聯、全港社區抗疫連線和香港青年聯會，贈送予抗疫前線的清潔工人、保安員、居住於「三無」大廈的基層等人士；另外10萬套將提供予香港警務處，餘下20萬套將派發予新地員工。

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4.  送出10,000份「新地愛心抗疫包」

新地亦將準備10,000份「新地愛心抗疫包」，當中5,000份包含了快速抗原測試包、口罩、消毒用品及日常物資，送給有迫切需要的人士，例如安老院舍職員及長者、在家居隔離中的基層人士；另外5,000份將包含各類愛心物資，送贈予前線醫護人員。

5. 提供25部醫用消毒智能機械人

新地將提供25部醫用消毒智能機械人予公立醫院或診所使用，其「二合一」紫外光或噴霧功能，可有效大範圍消滅新冠病毒，防止醫院內的病毒傳播。

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責任編輯：嚴浩文

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