【大行點睇】美銀證券指京東健康在行業中具防守性　為該行綫上醫療行業首選

美銀證券發表研究報告指出，維持對京東健康(06618)的預測，料其2021財年下半年及2022年的收入分別按年增長45%及39%，非通用會計準則淨利率分別為2.3%及2.5%，很大程度上符合該行對京東健康母企京東(09618) 的預測。

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該行重申於線上醫療板塊中首選京東健康，因為預期京東健康相對同業的增長最快，且盈利能力最好，估計公司2022年收入增長39%，料阿里健康(00241) 及平安好醫生(01833) 分別增長30%及8%。此外，美銀證券預期如行業環境惡化，相信京東健康將更具防禦性。重申對其「買入」評級，目標價由135元下調至80元，並為線上醫療行業首選。

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