【大行點睇】花旗指內地網遊審批或兩會後恢復　指市場對相關憂慮過度

花旗發表報告表示，內媒報道國家新聞出版署相關人士近日指遊戲版號目前申請仍在接收，該行估計可能在3月初舉行的兩會後恢復新遊戲的審批程序，但無論如何，料這取決於是否有更多法規尚未敲定，令原預期3月底至4月初的恢復預期進一步延遲，但該行仍相信中國新聞出版署今年內會恢復新網遊審批，並指市場對相關憂慮已屬過度。

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花旗認為，若進一步推遲審批，會令當局針對中小企業的支持措施有所違背，因為一些規模較小的遊戲工作室需更仰賴新遊戲獲批，若長時間暫停審批，較小型工作室或關門停業，而騰訊(00700)和網易(09999) 等大公司的市佔率或會增加。

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