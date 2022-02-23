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【大行點睇】瑞銀料市場對江銅分拆反應正面　惟續予「沽售」評級

股樓投資 15:03 2022/02/23

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瑞銀指江銅(00358)擬分拆江銅銅箔上市料市場反應正面，主要是因為銅箔業務估值較高，估計江銅銅箔市值約60億至100億元人民幣，預期分拆可釋放30億至60億元人民幣市值，相當於江銅目前市值上升5%至10%。

同場加映﹕【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

該行對江銅評級維持「沽售」，因為江銅目前股價估值處於中位，但該行相信對銅的需求及供應將會惡化，前景不樂觀，目標價維持12元。

【海底撈 6862】海底撈去年關店300家 預告盈轉虧 全年最多蝕45億

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同場加映﹕【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

 

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撰文 : 周兆邦

江西銅業（00358） 港股

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【大行點睇】花旗指內地網遊審批或兩會後恢復　指市場對相關憂慮過度
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