【大行點睇】瑞銀料市場對江銅分拆反應正面　惟續予「沽售」評級

瑞銀指江銅(00358)擬分拆江銅銅箔上市料市場反應正面，主要是因為銅箔業務估值較高，估計江銅銅箔市值約60億至100億元人民幣，預期分拆可釋放30億至60億元人民幣市值，相當於江銅目前市值上升5%至10%。

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該行對江銅評級維持「沽售」，因為江銅目前股價估值處於中位，但該行相信對銅的需求及供應將會惡化，前景不樂觀，目標價維持12元。

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