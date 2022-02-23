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特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境

環球社會熱點 14:30 2022/02/23

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俄羅斯承認烏克蘭東部兩地區的獨立地位，俄羅斯總統普京更表示會派兵到當地維和。美國前總統特朗普大讚普京派兵維和是天才的想法，又表示應該參考普京派兵的做法來應對美墨邊境問題。

美國俄羅斯外長會晤取消 布林肯：俄拒絕外交 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周二（22日）接受保守派電台節目訪問，期間力撐普京（Vladimir Putin）。他表示普京宣布承認烏克蘭東部兩地區頓涅茨克和盧甘斯克獨立建國很好，是一個天才的做法（This is genius）。

特朗普表示：

佢好聰明，派兵去到當地將會成為維護和平的角色，而且是最強的維和部隊。

（How smart is that? And he's going to go in and be a peacekeeper. That's the strongest peace force.）

他更指美國應該參考普京的做法，指可以在南部美墨邊境派駐維和部隊。

普京指明斯克協議不再存在 與烏東兩區建交 【下一頁】

特朗普在採訪中更稱讚普京是一個熱愛國家的頑固派，並堅稱他曾阻止普京入侵烏克蘭。他稱自己曾與普京商討過這件事，勸普京不應入侵烏克蘭，但仍能看得出普京有意入侵。

特朗普又藉著俄烏危機攻擊現任美國總統拜登（Joe Biden）。他在周二發表的聲明聲稱由於石油價格上升，俄羅斯在拜登執政期間變得非常富有，將油價飆升問題全部歸咎於政府。

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責任編輯：鄭錦玲

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