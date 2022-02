特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境

俄羅斯承認烏克蘭東部兩地區的獨立地位,俄羅斯總統普京更表示會派兵到當地維和。美國前總統特朗普大讚普京派兵維和是天才的想法,又表示應該參考普京派兵的做法來應對美墨邊境問題。

美國俄羅斯外長會晤取消 布林肯:俄拒絕外交 【下一頁】

特朗普(Donald Trump)周二(22日)接受保守派電台節目訪問,期間力撐普京(Vladimir Putin)。他表示普京宣布承認烏克蘭東部兩地區頓涅茨克和盧甘斯克獨立建國很好,是一個天才的做法(This is genius)。

特朗普表示:

佢好聰明,派兵去到當地將會成為維護和平的角色,而且是最強的維和部隊。

(How smart is that? And he's going to go in and be a peacekeeper. That's the strongest peace force.)