匈牙利將烏克蘭邊境部署軍隊 應對難民湧入

俄羅斯周一（21日）突然宣布承認烏克蘭東部兩個地區獨立地位，多國憂慮俄羅斯將進一步入侵烏克蘭引發戰爭。匈牙利國防部周二（22日）宣布，匈牙利將在烏克蘭邊境附近部署軍隊，負責安全目的及人道主義任務應對難民湧入。匈牙利當局並未透露部署軍隊數目，但強調依然會將匈牙利安全放在首位。

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匈牙利國防部周二在社交平台Facebook官方專頁上表示，匈牙利將在及烏克蘭邊境部署軍隊，負責安全目的和人道主義任務，但未透露軍隊人數。國防部聲明強調匈牙利安全依然是最重要，當局正加強烏克蘭和匈牙利邊境布防。

匈牙利國營媒體MTI通訊社引述防長Tibor Benko表示，目前衝突僅集中在烏克蘭東部地區，但一旦蔓延至全國且逼近匈牙利邊境，就需進行部署。他同時透露，匈牙利總理奧爾班（Viktor Orbán）周二上午與內閣官員會面時下令，國防部需防止武裝團體進入匈牙利。

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匈牙利國防部上周曾表示，軍方將在本周於西部地區與一支包括美國特遣部隊在內的北約部隊，進行聯合年度演習。美國亦已和匈牙利當局溝通，要求在匈牙利額外部署臨時部隊。

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責任編輯：李俊儀