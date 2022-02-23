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【俄烏局勢】多國宣布制裁俄羅斯 美凍結兩家銀行

環球政經 15:39 2022/02/23

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）承認烏東兩個分離地區頓涅茨克和盧甘斯克的獨立地位，並派兵進駐，引來多個國家宣布對俄羅斯實施制裁，美國總統拜登（Joe Biden）周二（23）表示，俄羅斯已經開始入侵烏克蘭，宣布對俄羅斯的進一步制裁行動，主要包括2家主要銀行、凍結俄羅斯主權債券往來和對3名俄羅斯重要人士實施全面製裁，惟普京並不在名單之列。

美國新一輪制裁的對象包括凍結俄羅斯國有開發銀行（VEB）俄羅斯工業通訊銀行（PSB）交易，並對俄羅斯主權債務實施全面製裁。拜登表示，美國已經切斷俄羅斯政府與西方融資的聯繫，俄羅斯不能再從西方籌集資金和在歐美市場進行借貸交易。除此之外，拜登政府還制裁了3名親普京人士。


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俄羅斯是歐洲最大的天然氣和石油供應國，局勢不穩令市場對加劇對油價上漲的擔憂。拜登表示，他將盡其所能使美國消費者免受影響，但坦承天然氣價格可能會上漲。

另外，德國叫停連接德國和俄國的「北溪2號」天然氣管道項目的認證程序；英國政府亦宣布制裁6家俄羅斯銀行和3名與俄羅斯總統普京關係密切的俄國富商；歐盟27個成員國一致同意對俄國展制裁，包括制裁俄國會351名議員和27名個人及實體；加拿大政府亦宣布，禁止國民購買俄羅斯主權債務，並將對兩家國家支持的俄羅斯銀行實施制裁；日本首相岸田文雄表示，將禁止俄羅斯在日本發行債券，並凍結部分俄羅斯人士的資產。

【美股部署】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對 【下一頁
 
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責任編輯：黃苑筠

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