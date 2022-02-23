【2022預算案】今年度政府轉虧為盈　錄得189億元盈餘　料下年再現赤字

財政司司長陳茂波今（23日）發表新一份《財政預算案》，而今年度原先預計繼續出現的綜合赤字，則扭轉為綜合盈餘，預計2021/22年度盈餘為189億元；財政儲備預期則會在本屆政府屆滿時，維持約9400億元，並於中期預測的5年期間逐步重回1萬億元以上，相當於16個月的政府開支。

陳茂波表示，年度政府收入的修訂預算為6827億元，較原來預算高百分之15.5，即918億元，主因是地價和利得稅的收入較預期分別多435億元和324億元。



政府開支方面，修訂預算為6990億元，較原來預算低4%，即288億元，主要是由於經營開支較預期低188億元。

不過，當局預計經營帳目在2022/23年度將會錄得赤字，但在2023/24年度可達致盈餘。非經營帳目則在期內5個年度均會錄得盈餘。經營帳目預計除了在2022/23年度由於本預算案的一次性紓緩措施和防疫抗疫開支導致赤字外，其後年度均為盈餘。

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