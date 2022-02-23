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【職場熱話】調查揭示4成本港僱員有意離職 僱主需行動以挽留人才

理財智慧 22:23 2022/02/23

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新冠疫情持續兩年，職場倦怠席捲全球，歐美等地近年更掀起大辭職風潮。有職場調查報告顯示，僅59%受訪香港僱員計劃在未來12個月內於僱主留任，意味多達四成香港僱員有離職意欲，反映僱主需要優先改善僱員體驗以吸引和留住人才。

【青姐話】港股重心下移   惟信心不能移

體驗管理平台Qualtrics（美：XM）近日發表《2022年員工體驗趨勢》報告，該報告訪問了來自27個國家近14,000名全職員工，瞭解員工在2021年的體驗有何改變，並指出僱主可以在2022年專注的關鍵領域，以對他們的員工產生最大的影響。

香港區的調查於2021年8月到12月進行，共1,009名香港各行業年滿18歲的全職員工參與調查。報告顯示，僅59%受訪香港僱員計劃在未來12個月內留任現職，相比去年同期大跌23%，是全球跌幅最大的地區之一，相比全球平均留任數字的65%明顯較低。

調查發現，促使僱員留任現時僱主的最主要因素，是感到現時工作可實現的職業生涯目標。具歸屬感文化光明的發展前景，以及個人幸福感受重視，亦是香港僱員留任的重要因素。

報告亦指出，儘管今年仍充滿變化和不確定性，但感到幸福的香港僱員為65%，與去年的 66%相若，惟僱員抗壓比例卻降至59%。

【大行點睇】國信證券建議朝4大主線選股   另推薦10隻港股【下一頁

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香港企業目前除正尋求吸引和挽留人才的新方法，同時亦需要應對因疫情導致工作模式的轉變，改善「混合工作環境」將會是香港企業今年的重點工作。然而，僅得19%的受訪僱員表示，僱主提供的科技支援符合其預期，48%更表示僱主提供的科技支援不足，降低其生產力。

Qualtrics大中華區僱員體驗解決方案策劃師Lauren Huntington表示，現時香港吸引和留住人才，必須運用新思維，持續改進工作方式。Qualtrics的調查結果顯示，僅靠制定新工作排程，或提供更高的薪酬不足以應付目前的挑戰。

【溫股知新】三項因素累港股   匯控部署勿亂估

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責任編輯：嚴浩文

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