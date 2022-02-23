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【社交媒體】FB、IG和Twitter粉絲互動率均下跌    報告：企業沒經營好社交平台

科技 15:00 2022/02/23

分享：

報告認為，數字反映大多數企業沒有好好經營社交平台，亦沒有利用社交平台的機會，增加與粉絲之間的互動。（法新社）

社交媒體是各企業經營品牌的重要部分，社交媒體營銷分析公司Rival IQ近日發布最新的《社交媒體行業基準報告》（Social Media Industry Benchmark Report ），透過Facebook（FB）、Instagram（IG）和Twitter平台， 觀察14個主要行業，包括：金融服務、健康和美容、零售及科技軟件等的品牌與粉絲互動情況。報告發現，這些品牌的粉絲互動率（engagement rate）在三大社交平台都出現下跌現象。

【特朗普平台】特朗普社交平台TRUTH Social上架　美國App Store下載次數即奪冠

Rival IQ表示，為衡量品牌在社交媒體的表現，所以在逾20萬間公司的數據庫中，從每個行業隨機選擇了150間公司進行調查。而粉絲互動率的測量標準，則是將自然觸及（Organic）和廣告助推（Boosting）的帖子累計互動數目，包括點讚（Like）、留言、收藏、轉發和分享等反應，再除以該專頁粉絲總數而得出。

IG跌幅最勁    Twitter跌幅最少    

研究結果顯示，品牌在FB的2021年每周平均發帖率為5.87次。惟平均粉絲互動率，則只有0.064%，相比起2019年和2020年的0.09%及0.08%，跌幅明顯增加。

而IG的平均粉絲互動率，情況更為慘烈，由2020年的0.98%跌至2021年的0.67%。如果與2019年的1.22%作出比較，跌幅更是近乎腰斬。而品牌在IG的平均發帖率，則為每周4.55次。

【Meta】Facebook Reels讓創作者增收入來源　影片內將插播廣告

最後，Twitter的粉絲互動率跌幅雖不及FB和IG，只是由2020年的0.045%，下滑到2021年的0.037%，但整體而言粉絲參與度都在下降。

企業應多加留意社交媒體新功能

報告認為，數字反映大多數企業沒有好好經營社交平台，亦沒有利用社交平台的機會，增加與粉絲之間的互動。Rival IQ強調，企業需按不斷變化的社交媒體環境，以及需要根據受眾的反應不斷完善其營銷戰術。同時，企業也應多加留意社交媒體的新功能，這將對企業品牌帶來更大優勢。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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