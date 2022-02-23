【2022預算案】政府擬引進累計差餉制度　料收入每年可增加約7.6億元

差餉佔政府收入總額大約百分之3至4。財政司司長陳茂波今（23日）發表新一份《財政預算案》，表示他在去年預算案宣布檢討差餉制度；經檢視後，建議修改差餉制度，包括針對性地提供差餉寬減，可為日後推行一次性差餉寬減措施時，節省約31億元；以及建議引入累進差餉制度，政治每年可增加約7.6億元。

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陳茂波表示，政府會繼續因應每年情況，考慮是否提供差餉寬減，以保持有關措施的靈活性。此外，考慮到社會過往關注擁有多個住宅物業的業主，在現行差餉寬減安排下可多重受惠，當局建議日後住宅物業的差餉寬減，僅限合資格並且是自然人的業主，就名下一個住宅物業申請寬減。以2022/23年度的差餉寬減上限作為參照，新安排可讓政府於日後推行一次性差餉寬減措施時節省約31億元。

而就住宅物業引入累進差餉制度，政府建議應課差餉租值為55萬元或以下的住宅物業，差餉一如現時按租值5%徵收。應課差餉租值超過55萬元的住宅物業，則建議首55萬元租值同樣按5%徵收差餉;其後25萬元租值則按8%徵收，超出80萬元的租值會按12%徵收，以更能反映「能者多付」的原則。預計約4.2萬住宅物業受影響，佔整體私人住宅物業的總數約2%，政府收入每年可增加約7.6億元。

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陳茂波指出，上述對差餉制度的修改，將牽涉差餉物業估價署資訊科技系統的重大改動，政府會分階段落實上述修改建議，會於2023/24年度內落實住宅物業差餉寬減的建議，繼而會於2024/25年度內就住宅物業引入累進差餉制度。政府稍後會就差餉制度檢討結果、有關建議的細節及落實時間表諮詢立法會財經事務委員會。

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